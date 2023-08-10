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漲潮影響...二重疏洪道開放15分後又淹 新北再管制
新北市下午下起大雷雨，共計約有40處以上地區傳出積淹水，已陸續消退，原本管制的二重疏洪道在晚間6時15分積水消退開放，但因漲潮，加上抽水站運轉作業影響，原已退水道路再度積淹水，新北市府緊急在6時30分起再度封閉管制二重疏洪道疏洪十路以北越堤道，提醒民眾注意。
今天下午，包括新北市鶯歌、樹林、三峽、三重都有大雷雨發生，新北約有40餘處地區傳出積淹水，雖雨勢還沒完全停歇，但大部分積淹水都已經退去。
新北市高灘處指出，豪大雨及抽水站抽水，再加上漲潮影響，原已退水道路又開始淹水，已於6時30分起進行疏洪十路以北越堤道封閉管制，請民眾切勿強行進入封閉路段。並提醒民眾提早配合改道，以確保民眾安全。
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