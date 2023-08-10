西南風強勁主宰未來一周天氣 明天全台仍要留意劇烈降雨

西南風影響強勁，今天降雨劇烈，中央氣象局傍晚再針對雙北、桃園及宜蘭4縣市發布大雷雨警報。西南風持續主宰未來一周天氣，明天中南部、中部以北和東半部持續留意劇烈降雨，到了周六天氣回穩，中南部降雨趨緩，但到下周一後，天空持續不作美，雨區更將擴大，西半部、東半部山區雨勢尤甚。

中央氣象局傍晚發布大雷雨即時訊息，台北市、桃園市、新北市、宜蘭縣今晚慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

中央氣象局預報員趙竑指出，明天西南風影響稍緩，但天氣型態仍與今日類似，留意午後劇烈陣雨，中南部全天不定時雷雨，中部以北、東部午後留意大雷雨或局部豪雨。

到了周六至周日，水氣漸少、天氣漸穩，中南部仍有降雨，其他地區以午後山區降雨為主。不過，下周一後，西南風再度主宰，水氣增多，雨區擴大，西半部、東半部山區有不定時降雨。