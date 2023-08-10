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台南累計1109例登革熱 分布18個行政區

中央社／ 台南10日電

台南衛生局今天公布新增56例本土性登革熱，疫區新增將軍區，全市累計1109例，分布18個行政區。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增56例本土性登革熱，其中東區18例，安南區12例，永康區11例，北區5例，南區及仁德區各3例，歸仁區、善化區、安平區及將軍區各1例，年齡介於11歲至80歲，51例由診所或醫院通報，5例擴大採檢發現。

台南今天受到西南風影響，滂沱大雨，市府勞工局組織「做工行善團」仍修繕仁德區弱勢家庭紗窗，且協助清除住戶環境孳生源。

衛生局昨天在仁德區調查334戶，其中陽性戶3戶查獲3個陽性容器，開立1張舉發單。

台南市仁德區6月12日出現今年全台首例本土性登革熱，迄今全市累計1109例，分布在永康區、東區、仁德區、安南區、北區、南區、歸仁區、中西區、善化區、新化區、關廟區、安平區、新營區、柳營區、楠西區、左鎮區、七股區及將軍區等18個行政區。

衛生局 台南 軍區

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