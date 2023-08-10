華航加薪2000元 長榮工會喊話「長榮不要輸」
中華航空今天表示，董事會昨通過9月1日起加薪2000元，全面調整薪資結構，全員共享營運成果。長榮航空企業工會也聲明表示，長榮航空2023年上半年累計營收優於華航，且暑假旺季尚未結算，下半年獲利可期，喊話「長榮航空不要輸」，全集團比照調薪，以年度總調薪數額不低於5000元為目標。
長榮航空企業工會表示，長榮航空2023年上半年累計營收達930億，優於華航，且最旺的暑假旺季尚未結算，下半年獲利亦可期，呼籲長榮航空參考華航作法，在目前獲利範圍內，先予調整薪資，並應以年度總調薪數額不低於5000元為目標，才能激勵線上各部門競競業業的員工。
長榮航空企業工會說，航班營運和集團營收，不只靠母公司創造，更賴航太、航勤、空廚、立榮等子公司共同努力，並全力負起每架航班安全出發、安全回來的責任，長榮航空不應忘記子公司員工的辛苦，全集團應共同以年度總調薪數額不低於5000元為目標，以免因差別待遇衍生勞資爭議。
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