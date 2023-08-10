啃雞翅斷牙 根管治療牙齒更脆弱應定期檢查

王姓民眾啃雞翅時門牙竟應聲斷裂，醫師提醒，門診常見牙齒斷裂，牙齒受損原因包括外力撞擊、蛀牙、磨牙、常吃堅硬食物等，且根管治療後牙齒更脆弱，應定期檢查。

王姓民眾平常喜歡啃軟骨、甘蔗、嗑瓜子等偏堅硬食物，某天和朋友聚餐，開心享用雞翅時門牙卻突然崩斷。台北市立聯合醫院仁愛院區口腔醫學科主治醫師王君翎今天透過新聞稿指出，牙齒斷裂是牙科門診經常面臨的情況。

至於造成牙齒受損原因，王君翎表示，包括外傷、巨力撞擊、夜間磨牙、長期咀嚼堅硬食物、蛀牙、舊填充物不再支持剩餘的牙齒結構，甚至是錯誤口腔習慣都有可能。

王君翎說，民眾應定期檢查牙齒，發現蛀牙及早治療，尤其做過根管治療的牙齒，內部失去血管與神經組織，缺少水分與養分供給，牙齒會逐漸變得脆弱，要進一步使用固定假牙牙冠套住保護，並調整飲食習慣，可減少牙齒斷裂的風險。

此外，預防勝於治療，王君翎提醒，應避免使用牙齒去開瓶蓋、啃骨頭等，減少食用較堅硬、較韌性的食物，若有夜間磨牙情形，可配戴咬合板，降低牙齒斷裂的機會。