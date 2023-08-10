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一場秋雨一場寒 營養師:入夜溫差大 自律神經恐失調

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
江幸芸表示，近來氣候不穩定，白天天氣熱秋老虎發威，但降雨不斷，夜間氣溫開始下降，溫差增大，人體的自律神經容易失調。報系資料照
江幸芸表示，近來氣候不穩定，白天天氣熱秋老虎發威，但降雨不斷，夜間氣溫開始下降，溫差增大，人體的自律神經容易失調。報系資料照

夏日暑氣仍強，但自立秋過後，日夜溫差開始增加，中醫提醒支氣管敏感的民眾要注意保養。近期各地雨勢不斷，營養師表示，「一場秋雨一場寒」，近來氣溫將出現變化，民物注意環境溫差，變化太高恐讓自律神經失調，可注意鈣、鎂等營養素的補充。

美兆健康管理中心營養師江幸芸表示，近來氣候不穩定，白天天氣熱秋老虎發威，但降雨不斷，夜間氣溫開始下降，溫差增大，人體的自律神經容易失調。若民眾手腳容易冰冷，每次走進冷氣房便感到身體有些不舒服，可能就與自律神經息息相關，可考慮進行相關檢查，釐清自身原因。

江幸芸說，自律神經分為交感、副交感兩種，分別擔任人體油門、煞車的角色，交感神經活躍會使身體會亢奮有如油門，會使心跳加速、呼吸急促、肌肉緊繃，讓我們處於「作戰狀態」，因此無法顧及腸胃道蠕動，容易有消化不良、便秘等問題產生。

江幸芸表示，副交感神經為煞車的作用，活躍時可減緩心跳、增快腸胃蠕動；而自律神經間會互相會協調作用，切換能力好就不易有不適症狀，但調節能力不佳時，身體容易感到不對勁，例如，容易口乾、心悸胸悶、睡眠障礙、發冷發熱、胃食道逆流、胃痙攣、胃潰瘍，雖無典型症狀，但多與自律神經密切相關，影響層面廣泛。

江幸芸說，現代人工作壓力大，大部分民眾都是交感神經亢奮，副交感神經較弱，身體若一直處於踩油門狀態，過久會造成疲乏，使自律神經紊亂。飲食上建議三餐定時定量、細嚼慢嚥，幫助唾液分泌，也讓消化酵素能夠發揮作用，促進腸胃道吸收營養，咖啡、能量飲等咖啡因飲品儘量避免。

江幸芸建議，民眾可多補充鈣、鎂營養素，鈣可維持肌肉收縮，讓神經代謝平穩、安定神經；鎂則可以穩定情緒，對失眠的人相當有幫助；同時維生素B群也能夠幫助能量轉換，神經功能也需要B群幫助，同時更能抗氧化。

「立秋後早睡早起相當重要。」江幸芸說，立夏前後日照時間長，建議晚睡早起，但立秋過後日照時間漸漸變短，民眾作息可開始調整作息為早睡早起。同時也可自行練習「腹式呼吸」，把氣深吸到腹部後，從鼻腔吐出，重複幾次便能緩解焦慮情緒，調節自律神經，讓交感、副交感神經恢復平衡協調。

立秋 咖啡 情緒

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