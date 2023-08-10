快訊

影／雷雨狂炸新北三峽、鶯歌！淹水還出現「水浪」 民眾驚呼：像到海邊

下班注意！19縣市豪大雨特報 雨彈一路炸到這時

雨彈轟北市逾60件災情通報 北市災害應變中心三級開設

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
因應0810強降雨，北市災害應變中心強化三級開設。圖／北市府提供
因應0810強降雨，北市災害應變中心強化三級開設。圖／北市府提供

北市府災防辦公室示警，依中央氣象局預報資料，今、明兩日因大氣環境適合午後對流發展，台北市午後出現短延時強降雨發生，最大時雨量在大同區，已達100毫米，中正區有地區水深15公分。因應0810強降雨，北市災害應變中心強化三級開設。

北市災害應變中心下午提升為強化三級強化開設，由工務局、消防局、警察局及環保局等單位即刻派員進駐，其他防救災單位則同步於內部成立緊急應變小組處理突發災情。

中央氣象局於15時50分對大台北地區發布豪雨特報，水利署也陸續發布中正、萬華、士林、北投區淹水一級警戒，更發布士林區雙溪災防告警訊息，請民眾留意溪水暴漲，注意安全。

經統計，大同區最大時雨量超過100毫米，中正和中山區最大時雨量則達90毫米。截至16時30分，臺北市災害應變中心接獲60多件災情通報，多為道路局部積淹水。

北市災害防救辦公室表示，根據中央氣象局預報資料，今（10）明（11）兩日因大氣環境適合午後對流發展，評估臺北市午後將有短延時強降雨發生的機會，因此今(10)日上午即發布預警訊息，通知各防救災單位全面檢視各項防救災設施，密切注意最新氣象資訊，因應突發狀況。

北市 氣象局 雨量

延伸閱讀

雨彈轟北市 最大時雨量破100毫米、水淹20公分

北市敬老金發放2天 逾11萬長輩用悠遊卡領錢

西南氣流帶來強降雨、南市三區雨量破百毫米 防災中心開設

外牆設「小金剛」有墜落危險 北市議員嘆：無法可管

相關新聞

雨彈轟北市逾60件災情通報 北市災害應變中心三級開設

北市府災防辦公室示警，依中央氣象局預報資料，今、明兩日因大氣環境適合午後對流發展，台北市午後出現短延時強降雨發生，最大時...

雨彈轟北市 最大時雨量破100毫米、水淹20公分

北市府災防辦公室示警，依中央氣象局預報資料，今、明兩日因大氣環境適合午後對流發展，台北市午後出現短延時強降雨發生，最大時雨量在大同區，已達100毫米，中正區有地區水深15公分...

大雨繼續轟炸！19縣市豪大雨特報恐下到晚上

西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局下午針對台北等19縣市發布豪雨及大雨特報，恐下到晚間；雙北及桃園更...

酒駕死傷9年首度不減反升 台中暴增55%居全國之首

酒駕防制過去為交通執法一大重點，2014年起酒駕死傷人次逐年下降，平均每年約降2.7%至12.1%，但台灣酒駕防制社會關...

台灣虎航班機落地副機長失能送醫 運安會立案調查

網紅「型男機長瘋狂詹姆士」在YouTube直播爆料，台灣虎航7日一架從日本返台班機，落地桃園機場跑道時，副機長身體不適，...

男子成人展搖滾區手淫疑性成癮 醫：嚴重者無法上班

有民眾在臉書社團上傳影像，一位在成人展中坐在前排觀看AV女優展演的男性，以外套遮擋，將手伸入褲襠微幅擺盪，疑似在手淫。醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦