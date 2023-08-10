雨彈轟北市逾60件災情通報 北市災害應變中心三級開設

北市府災防辦公室示警，依中央氣象局預報資料，今、明兩日因大氣環境適合午後對流發展，台北市午後出現短延時強降雨發生，最大時雨量在大同區，已達100毫米，中正區有地區水深15公分。因應0810強降雨，北市災害應變中心強化三級開設。

北市災害應變中心下午提升為強化三級強化開設，由工務局、消防局、警察局及環保局等單位即刻派員進駐，其他防救災單位則同步於內部成立緊急應變小組處理突發災情。

中央氣象局於15時50分對大台北地區發布豪雨特報，水利署也陸續發布中正、萬華、士林、北投區淹水一級警戒，更發布士林區雙溪災防告警訊息，請民眾留意溪水暴漲，注意安全。

經統計，大同區最大時雨量超過100毫米，中正和中山區最大時雨量則達90毫米。截至16時30分，臺北市災害應變中心接獲60多件災情通報，多為道路局部積淹水。

北市災害防救辦公室表示，根據中央氣象局預報資料，今（10）明（11）兩日因大氣環境適合午後對流發展，評估臺北市午後將有短延時強降雨發生的機會，因此今(10)日上午即發布預警訊息，通知各防救災單位全面檢視各項防救災設施，密切注意最新氣象資訊，因應突發狀況。