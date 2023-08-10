被孫越叔叔感動！他捐血190次要捐到別人不要為止

颱風過後血庫存量不足，台電高雄與鳳山區處連2日辦捐血活動，高雄處新供課長施慶忠捲袖捐血時說，「什麼都捐了，就差器官還沒捐」，並直言當年被孫越叔叔感動，自此決決捐血助人，39年來捐血達190次，也曾捐過骨髓，真心希望可以幫助更多需要幫助的人！

「我被孫越叔叔感動！」57歲的施慶忠說，18歲學生時透捐血廣告看到老演員孫越叔叔鼓勵「捐血一袋、救人一命」，他想想自己平時能幫助別人機會不多，決定「就固定捐血吧！」

施慶忠說，每個人1年只能捐1500cc血，生病、服用藥物都不能捐血，為了能夠固定捐血、他更重視身體健康，避免生病用藥，也許是捐血新陳代謝好，他的身體一直很健康，也很少生病；另外，除了捐血、他也會固定捐血小板，才可能累積190次捐血紀錄。

「我希望一直捐下去！」施慶忠認為，生活就是互相幫助，通過捐血幫助別人，就是最簡單的事，他也下載捐血App提醒自己捐血，如果可以，會一直捐到65歲、捐到別人不要為止。

台電高雄區處昨辦捐血活動，區處共有5名捐血逾100次的熱血英雄，包括業務組經理林國強、調度經理林良賢、新供課長施慶忠、路巡課長劉文斌以及工務段高級技術專員陳春海，二營業處總共70餘人參與，捐出106袋熱血。