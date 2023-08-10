食腦變形蟲危機這群民眾需追蹤 檢驗結果最快3天後出爐

相隔12年我國再現福氏內格里阿米巴原蟲感染，疾管署今中午召開專家會議討論。疾管署發言人曾淑慧表示，會請親水設施業者提供7月21日至8月9日曾經到該場域的名單，並由地方政府健康關懷至距離暴露日達14天為止。

北部昨日出現一起30多歲女性感染福氏內格里阿米巴原蟲（又稱食腦變形蟲、嗜腦寄生蟲）造成腦膜腦炎死亡案例，該個案發病前曾在21及24日前往室內親水設施遊憩，並7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡。

曾淑慧說，該親水設施已經預防性停業並做環境採檢，也完成環境清消，地方政府及專家今日下午再次前往該地查看整體狀況，若有需要會進一步採檢；只要親水場所合乎營業衛生要求，病經過衛生局同意就可復業，注意事項包括水池衛生管理、自由餘氯量符合1-3ppm等，並完備相關自主衛生管理措施。

曾淑慧也說，地方衛生單位已對該室內親水設施進行環境採檢以釐清感染源，分別由地方衛生單位及疾管署進行檢測，預計約3-4日可有初步檢驗結果。

曾淑慧表示，會請業者提供7月21日至8月9日曾經到該場域的名單，由地方政府健康關懷至距離暴露日達14天為止，目前持續疫調中。同時疾管署也會發「致醫界通函」提醒醫師提議相關症狀並加強詢問親水設施相關暴露史。

曾淑慧說，今日中午已經召開專家會議，包含傳染病防治醫療網臺北區指揮官兼台大副校長張上淳、北區指揮官黃玉成等人皆參與，會中重點仍是提醒民眾暑假期間從事戲水、泡溫泉等活動要避免讓水進入鼻腔或是把頭泡在水裡，在自然水域中也應該避免攪動池水淤泥。

張上淳說，此次為稀有狀況，評估風險很低，但食腦變形蟲在自然淡水環境都可能存在難控制，人造設施業者則應該遵循主管機關標準，也對民眾更有保障。

另外，我國2011年曾有一名個案因為溫泉水接觸食腦變形蟲感染腦膜腦炎死亡案例，卻在2013年才獲得疾管署證實。曾淑慧說，當時因為醫院沒有通報不明原因腦炎，是因為研究計畫才發現感染；而我國有針對不明腦炎有通報監測，會監測病毒、細菌、寄生蟲等41種病原，2012年至今監測逾2000多例，僅有今年這一例為食腦變形蟲。