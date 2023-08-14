攜手青創！新北青年局推出七夕「拜月老禮盒」，7款香氛片限時蒐集！

新北市青年局響應文化局主辦「夏日正甜七夕良緣」2023霞海月老來林園系列活動，推出「月老一日遊市集」，特地策劃了一系列社群限時活動，邀請民眾在活動期間「良緣好禮線上抽」拜月老禮盒與新北幣結緣金。此次青年局與青年創意團隊合作，共同推出創新月老禮盒與期間限定「香青香愛香香對對」香氛片，為傳統的農曆七夕情人節注入青年藝術能量。邀請青年朋友一同參與線上活動、實體活動，過個甜甜蜜蜜、香氛滿屋的七夕情人節！

青年局和國立台灣師範大學育成中心的團隊合作推出「拜月老禮盒」，內有香氛噴霧與香氛片、喜糖、乾燥花束、紅線手飾、桂圓紅棗茶磚等品項。 圖／新北市青年局提供

此次活動推出的「拜月老禮盒」，是由青年局首次和國立台灣師範大學育成中心推薦團隊「更氧實驗室」、「記憶蒐藏家」共同推出，內容物不僅有香氛噴霧與香氛片，還有喜糖、乾燥花束、紅線手飾、桂圓紅棗茶磚等適合拜月老的品項，翻轉大眾對於傳統供品的想像，民眾可將整盒禮盒供奉，祈求良緣降臨。

新北青年局今年七夕響應文化局主辦「夏日正甜七夕良緣」活動，推出「月老一日遊市集」，活動期間舉辦「良緣好禮線上抽」拜月老禮盒與新北幣結緣金。 圖／新北市青年局提供

其中的「香氛片」和「香氛噴霧」是合作團隊設計師葉俊毅、陳廷瑋以青年形象所設計，香氛噴霧以「青」一字為靈感，融合字義與人的形象，象徵著青年的朝氣與熱情；香氛卡則以 7 種不同香氣的小精靈樣貌，代表青年各自的獨特個性，且蒐集 2 款以上還可以組合成桌上小物！透過嗅覺記憶的營造，傳遞七夕的浪漫氛圍！

新北青年局此次共推出7種不同香氣的小精靈樣貌香氛卡，代表不同青年們各自獨特個性。 圖／新北市青年局提供

在八月的指定期間至林本源園邸參訪，並完成小任務就能獲得限定香氛片，每週都會釋出不同的款式，蒐集 2 款以上還能組合成療癒的桌上小物，新開幕的「新北市青職基地」也推出隱藏版的香氛片款式，歡迎大家一起蒐集，兌換幸福！

香氛卡蒐集2款以上可以組合成辦公桌療癒小物，歡迎蒐集，一起兌換幸福！ 圖／新北市青年局提供

想知道更多活動內容嗎？趕快追蹤新北市青年局的 Instagram 帳號 (https://www.instagram.com/youth.ntpc/) 與臉書粉絲專頁 (https://www.facebook.com/ntpcyouth) 吧！今年夏天別再錯過良緣，青年局與你攜手打造粉紅泡泡浪漫世界！

「2023霞海月老來林園」活動說明💗

法力加持桃花降臨>良緣好禮線上抽

>時間：8/4-8/15

>關注「新北市政府青年局」、「國定古蹟林本源園邸」的FB及IG，至指定貼文依照規則取得抽獎資格，就有機會拿到七夕文創品、拜月老禮盒、新北幣結緣金、霞海月老福袋等多種良緣好禮！

香青香愛香香對對>限定香氛片蒐集

>時間：8/5-8/6、8/12-8/13、8/20、8/22(農曆七夕)

>香青香愛小精靈出動！於指定日期至林本源園邸參觀、完成小任務，即可在林本源園邸文創商店獲得小精靈香氛片！此外，青年局今年開幕的「新北市青職基地」（新北市板橋區民權路170號） 8/5-8/22 將出現基地限定款式，歡迎大家可以前往蒐集！

>香氛片共有7款，蒐集2款以上還能組合成療癒桌上小物，數量有限，歡迎把握機會全數收藏，讓你的日常圍繞浪漫香氣～

夏日正甜七夕良緣>月老一日遊迷你市集

>時間：8/19

>地點：板橋林本源園邸定靜堂

>台北霞海城隍廟進駐林園，神明們一年一度的七夕一日遊，邀大家共襄盛舉！當日除了熱鬧的迎神活動，還有透心涼霜淇淋抽獎、愛情姻緣卦等攤位活動，更有擲筊大賽等你來挑戰，更多活動資訊請參考官網公告，千萬別錯過！

活動官網：https://reurl.cc/N0M2nQ