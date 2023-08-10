護眼補充葉黃素 三餐深綠色蔬菜吃出好視力

3C時代來臨，手機、平板不離手，對視力危害不容小覷，但其實除了保持正確用眼習慣，營養師說，不一定要花錢買保健品，三餐從深綠色蔬菜攝取足夠葉黃素，可以吃出好視力。

內湖國泰診所營養師張斯蘭在最新醫訊介紹護眼營養素，若能每天利用三餐進食的時候多選擇這些視力保健的食物，不偏食，可以為眼睛提供健康元素，包含維生素A、Omega-3脂肪酸及植化素，如花青素、玉米黃素以及葉黃素，幫助視力保健。

隨著3C產品盛行，長時間使用會造成眼睛裡的葉黃素含量降低，進而影響視力，很多民眾購買葉黃素相關保健產品服用，事實上，張斯蘭指出，葉黃素在深綠色蔬菜中就有相當高的含量，透過日常三餐從天然食物就能攝取足夠營養，擁有抗自由基的功能。

除了葉黃素，在上千種植物本身所含的營養素「植化素」之中，花青素及玉米黃素等，被認為有助護眼。張斯蘭表示，花青素可避免夜視不佳及黃斑部病變，在紅紫色蔬果含量較多，如草莓、葡萄、紅龍果、甜菜根、紫色高麗菜或茄子等。

提到維生素A，多數人會想到的食物是魚肝油、肝臟，張斯蘭表示，維生素A有助「視紫質」形成，視紫質是幫助眼睛感光的物質，在黑暗中才能維持視力；說到維生素A，就不能不介紹其前驅質β-胡蘿蔔素，可在體內轉換成維生素A，β-胡蘿蔔素存在橘黃色蔬果中，如番薯、南瓜及胡蘿蔔等。

張斯蘭提醒，民眾若想透過每餐攝取足夠維生素A，達到擁有好視力的目的，相較於維生素A，攝取β-胡蘿蔔素較為安全，因為維生素A的吸收率較β-胡蘿蔔素高，若維生素A攝取過多會產生中毒的問題。

能抗發炎的Omega-3脂肪酸同樣對眼睛有幫助，張斯蘭解釋，3C產品的藍光容易造成視網膜傷害，Omega-3的DHA可避免視網膜上感光細胞減少，避免視網膜的病變。秋刀魚與鮭魚等都是富含Omega-3的食物，素食者可選擇亞麻仁油增加身體內DHA含量。