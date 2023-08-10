聽新聞
test
0:00 / 0:00
豪雨炸全台！ 雙北及桃園列淹水一級警戒
大雨炸全台，西南風影響及午後對流發展旺盛，氣象局下午針對台北等19縣市發布豪雨及大雨特報，恐下到晚間；雙北及桃園更有大雷雨，預計下到下午5時。不少地區大雨一直下，民眾擔心會淹水。
經濟部水利署稍早發布淹水警戒，包含雙北、桃園、台南等都入列。其中雙北、桃園多個區域都列一級警戒。
台北市（一級警戒）一級警戒 : 士林區 、 中山區 、 萬華區 、 中正區 、 大同區 、 北投區。
新北市(一級警戒)一級警戒 : 三重區 、 樹林區 、 鶯歌區 、 中和區 、 永和區。二級警戒 : 三峽區 、 板橋區 、 新莊區。
台南市(二級警戒)二級警戒 : 安平區 、 安南區。
桃園市(一級警戒)一級警戒 : 八德區 、 桃園區。二級警戒 : 龜山區
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言