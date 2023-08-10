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影／雷雨狂炸新北三峽、鶯歌！淹水還出現「水浪」 民眾驚呼：像到海邊

下班注意！19縣市豪大雨特報 雨彈一路炸到這時

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豪雨炸全台！ 雙北及桃園列淹水一級警戒

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
雙北及桃園列一級淹水警戒。擷取自經濟部水利署
雙北及桃園列一級淹水警戒。擷取自經濟部水利署

大雨炸全台，西南風影響及午後對流發展旺盛，氣象局下午針對台北等19縣市發布豪雨及大雨特報，恐下到晚間；雙北及桃園更有大雷雨，預計下到下午5時。不少地區大雨一直下，民眾擔心會淹水。

經濟部水利署稍早發布淹水警戒，包含雙北、桃園、台南等都入列。其中雙北、桃園多個區域都列一級警戒。

台北市（一級警戒）一級警戒 :   士林區 、 中山區 、 萬華區 、 中正區 、 大同區 、 北投區。

新北市(一級警戒)一級警戒 : 三重區 、 樹林區 、 鶯歌區 、 中和區 、 永和區。二級警戒 : 三峽區 、 板橋區 、 新莊區。

台南市(二級警戒)二級警戒 : 安平區 、 安南區。

桃園市(一級警戒)一級警戒 : 八德區 、 桃園區。二級警戒 : 龜山區

桃園 二級警戒

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