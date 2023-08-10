聽新聞
test
0:00 / 0:00
「食腦變形蟲」身亡個案避擴大 新北將通知642人
北部一名30多歲女子感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡，由於個案曾去新北某室內親水設施，引發民眾恐慌。新北衛生局今公布水質採測結果，水池餘氯含量皆未達標準1至3mg/L標準，若確實檢出阿米巴原蟲，將依法開罰6萬至150萬，同時衛生局也要求業者提供近20日來訪者共642人，逐一確認。
新北市衛生局指出，依據衛福部公告「營業衛生傳染病防治管理規則」，泳池池水餘氯濃度建議保持1至3mg/L，而昨日接獲衛福部疾管署通知後，便立即會同中央前往該場所採檢環境檢體與水質檢體，現場檢測水池餘氯含量皆未達標準，大池0.86 mg/L、小池0.06 mg/L，衛生局現場輔導業者改善，並加強落實清消措施，待水質檢驗結果出爐，若檢出阿米巴原蟲，將依消保法開罰6萬至150萬。
衛生局說，考量該案感染源未明，衛生局依傳染病防治法第21條，要求業者提供7月21日至8月9日顧客及工作人員名單，初步調查工作人員共計12人、顧客人數約630人，衛生局將逐一通知確認健康狀態，並提醒進行自我健康監測兩個星期，期間若有不適應儘速就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言