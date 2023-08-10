「食腦變形蟲」身亡個案避擴大 新北將通知642人

北部一名30多歲女子感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡，由於個案曾去新北某室內親水設施，引發民眾恐慌。新北衛生局今公布水質採測結果，水池餘氯含量皆未達標準1至3mg/L標準，若確實檢出阿米巴原蟲，將依法開罰6萬至150萬，同時衛生局也要求業者提供近20日來訪者共642人，逐一確認。

新北市衛生局指出，依據衛福部公告「營業衛生傳染病防治管理規則」，泳池池水餘氯濃度建議保持1至3mg/L，而昨日接獲衛福部疾管署通知後，便立即會同中央前往該場所採檢環境檢體與水質檢體，現場檢測水池餘氯含量皆未達標準，大池0.86 mg/L、小池0.06 mg/L，衛生局現場輔導業者改善，並加強落實清消措施，待水質檢驗結果出爐，若檢出阿米巴原蟲，將依消保法開罰6萬至150萬。