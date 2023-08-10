41歲女車禍左右肋骨斷9根 微創肋骨手術重建胸廓
41歲張女發生車禍，左胸肋骨斷4根、右胸肋骨斷5根，連呼吸都痛到錐心刺骨，彰化醫院幫張女進行微創肋骨手術，以最小傷口復位左右邊肋骨，再以專用鈦合金肋骨固定重建胸廓。
衛福部彰化醫院今天發布新聞稿，41歲張女日前在員林市發生車禍，昏迷後被送往彰化醫院急救，醫院檢查發現，張女肝臟破裂，胸部左胸肋骨斷4根、右胸肋骨斷5根，造成嚴重錯位的連枷胸。
彰化醫院胸腔外科主任林聿騰說，連枷胸指的是相鄰3根以上肋骨骨折，且每根肋骨有2處以上骨折斷點，由於這類病人胸壁不穩定，又合併氣胸、血胸或呼吸衰竭等併發症，不進行手術會有生命危險。
林聿騰指出，張女胸腔傷勢嚴重，有血胸、氣胸及換氣不足等症狀，他們先幫張女肝臟止血，等待肝臟功能穩定後再重建胸腔，不過張女肋骨斷裂及錯位嚴重，很難幫傷患止痛。
張女則說，在加護病房住院時胸腔很痛，連呼吸都痛到錐心刺骨，簡直生不如死，且感覺胸部沒有任何支撐，好像隨時吸不到氣。
林聿騰說，他們幫張女進行微創肋骨手術，透過3D胸廓重組影像精準定位，以最小傷口進行左右肋骨復位，再以專用鈦合金肋骨固定系統重建整個胸廓，並將傷口縮小到10公分以內。
林聿騰指出，微創肋骨手術除傷口小，還有恢復快、出血減少、感染機率降低及住院天數較短等特色，可讓病人以最小傷口達到最大程度復原。
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