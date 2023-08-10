大雨繼續轟炸！19縣市豪大雨特報恐下到晚上

西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局下午針對台北等19縣市發布豪雨及大雨特報，恐下到晚間；雙北及桃園更有大雷雨，預計下到下午5時。

氣象局指出，西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，台南市及高雄市已有豪雨發生，今日新北市、台北市及桃園市有局部大雨或豪雨，新竹至台中、南投、雲林以南地區、澎湖及東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

豪雨範圍包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市。大雨則為新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區、澎湖縣，影響時間從下午至晚上。