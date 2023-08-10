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食腦變形蟲有兩種 專家：隱眼水若不潔也會感染

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中正大學地球與環境科學系特聘教授許昺慕說，阿米巴原蟲分為二類，都會感染腦部，「棘阿米巴」是由眼睛感染，隱形眼鏡保存的水質若不乾淨也會感染。圖為隱形眼鏡示意圖。本報資料照片
中正大學地球與環境科學系特聘教授許昺慕說，阿米巴原蟲分為二類，都會感染腦部，「棘阿米巴」是由眼睛感染，隱形眼鏡保存的水質若不乾淨也會感染。圖為隱形眼鏡示意圖。本報資料照片

台灣時隔12年，出現第2例「食腦變形蟲」的奈格里（福氏內格里）阿米巴原蟲致死案例。中正大學地球與環境科學系特聘教授許昺慕12年前曾協助衛福部疾管署調查死亡老翁接觸過的溫泉水質。他指出，食腦變形蟲檢測方式是PCR檢測，從採樣到檢測完畢耗時約半天；阿米巴原蟲共分兩種，另一種棘阿米巴，隱型眼鏡水質汙染也可能感染。

許昺慕表示，衛福部疾管署檢驗中心昨曾向自己詢問食腦變形蟲的檢測方法，目前檢測是以分子生物檢驗法，即PCR進行，從採樣到實驗室檢測完畢僅須半天時間，成本也不高。除非已有感染的臨床案例檢驗，才會使用顯微鏡檢查。

他也說，阿米巴原蟲分為這兩例案件中的「奈格里阿米巴」與「棘阿米巴」二大類。感染方式前者是經由嗆水，由鼻腔進入後感染腦部，引發腦膜炎；後者則主要由眼睛感染，隱形眼鏡用水、游泳時眼睛碰水，若有污染就會導致角膜炎，也有可能感染腦部。

至於使用「食腦變形蟲」稱呼是否合適？許昺慕表示，該用法非媒體首創，而是源自於美國疾管局（CDC），用意是教育美國青少年，在湖邊戲水須注意感染風險，普遍用於美國醫療、教育單位。美國感染案例一年通報約5至7例，皆發生於自然水域。

美國 水質 衛福部

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