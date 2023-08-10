酒駕死傷9年首度不減反升 台中暴增55%居全國之首

酒駕防制過去為交通執法一大重點，2014年起酒駕死傷人次逐年下降，平均每年約降2.7%至12.1%，但台灣酒駕防制社會關懷協會統計發現，今年1至5月酒駕死傷人數4250人，較去年同期增加198人，為9年來首度呈現不減反增，其中，台中市酒駕死傷人數高達612人次，居全國首位，較去年同期暴增55%。

台灣酒駕防制社會關懷協會統計，2014年酒駕導致交通死傷人數高達1萬8097人，接著逐年下降，到去年為1萬124人，但今年1至5月4250人次卻較去年同期4052人次增加4.9%，為9年來首度反轉。進一步分析，台中市酒駕死傷人數高達612人次，居全國首位，第2名桃園市也有506人次。

台灣酒駕防制社會關懷協會表示，台中市曾於2019年至2021年擺脫全國前3名，今年不僅竄升回第一名，1至5月更較去年同期395人暴增217人，足足增加55%。此外，基隆市今年1至5月死傷人數49人，也較去年同期增加32.4%，為酒駕死傷人數增加率第2名。

表現較好縣市的部分，宜蘭縣酒駕死傷人數與去年同期相比減少28人，減少21.5%；台南市與去年同期相比減少76人、17.7%，為全國減少最多人次縣市。

台灣酒駕防制社會關懷協會表示，根據各縣市公布的酒駕累犯駕駛資格發現，酒駕累犯同時伴隨無照駕駛約佔總數25%，即使無照，酒駕慣犯依舊僥倖上路，可見因酒駕吊銷或吊扣駕照，對遏止酒駕慣犯成效有限。6月30日起多項交通新制上路，若查獲酒駕，可當場拆卸汽機車牌照，吊扣該汽機車牌照1至2年，車輛不得上路。

協會也說，疫後民眾恢復聚會飲酒，酒駕防制再度受到挑戰，尤其今年夏天較過往幾年炎熱，民眾喜好啤酒消暑，酒駕事件恐頻傳，盼各縣市加強防制。