大陸仍未開放來台... 南投縣府：日月潭陸客必訪 國旅只能撐假日

大陸今天宣布，恢復旅行社國外團體旅遊業務，包括日、韓、美、英、德、澳洲等78國，但未列入台灣。南投縣政府表示，台灣是大陸遊客最喜歡的觀光地區之一，日月潭更是必訪地點，國民旅遊僅能滿足假日需求，平日仍須靠國際旅客填補，希望大陸有關單位盡速協商，開放到台灣觀光。

南投縣長許淑華7月率隊到大陸參加兩湖論壇，除了行銷南投縣茶業、水果等農產品，另一重點就是推動南投觀光，她邀請浙江等地民眾，在新冠疫情過後，歡迎大家到南投旅遊，除了自然美景與濃厚人情味，也期盼藉由旅遊，深化兩岸交流合作。

縣政府表示，大陸與台灣無語言隔閡，過去兩岸情勢穩定，大陸觀光客是台灣重要國際旅客客源，日月潭更是大陸旅客必到景點。這幾年因兩岸關係緊張和疫情關係，大陸遊客人數銳減，南投觀光業者配合轉型發展國內旅遊。

但國際旅客占南投觀光人數四分之一，是相當大的市場，僅靠國旅只能提供觀光業假日市場，平日仍須國際旅客填補，縣府希望大陸旅遊市場能請中央有關單位盡快協商開放，恢復大陸台灣觀光交流。