雙北桃竹苗5縣市午後大雷雨來襲 慎防劇烈降雨雷擊
中央氣象局發布台北市、新北市、桃園市、新竹縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、內湖區、士林區。新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、八里區。桃園市桃園區、中壢區、大溪區、蘆竹區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區。新竹縣關西鎮。
氣象局稍早也針對苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時。大雷雨即時訊息示警區域：苗栗縣苗栗市、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、公館鄉、南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉。
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