戲水憂食腦變形蟲？醫：投氯泳池、自來水不易有

國內出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，民眾憂戲水是否會染病。醫師指出，食腦變形蟲不易存於自來水或有投氯的泳池水中，不必過分擔心，野塘等較須注意勿將頭浸入水中。

衛生福利部疾病管制署昨天表示，國內發生俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleriafowleri）感染所導致的腦膜腦炎死亡病例，北部3旬女於7月26日發病、6天後死亡，此案為國內2011年發生首起個案以來第2例。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今天接受媒體聯訪表示，福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）是一種在野外自然存在的微生物，生存於流速不高或靜止的池塘、湖泊裡，相關感染病例在全球都很罕見。

黃高彬說，若人在有福氏內格里阿米巴原蟲的環境中游泳、或將頭部浸入，一旦有水進入鼻腔，病原就會從鼻腔進入，經嗅覺神經、鼻中膈，侵入中樞神經；但若是吞食或耳朵進水，都不容易到達中樞神經。

染食腦變形蟲後，病程發展相當快速，且發病後死亡率高達99%。黃高彬說，食腦變形蟲會在腦中進行「阿米巴式活動」四處鑽來鑽去，且活動力很強，腦組織又像豆腐般柔軟，因此會遭到嚴重破壞。

黃高彬指出，染病初期症狀為發高燒、嘔吐、嚴重頭痛，難以與其他腦膜炎區別，診斷出來常是末期；加上抗生素對其無效，目前僅有1種抗黴菌藥物有一些效果，但因臨床經驗不足，無法確定使用後效果如何，因此存活個案多是本來感染的病原量非常低。

這次爆出死亡案例，引起不少民眾擔心戲水恐有染食腦變形蟲的危險。黃高彬說，一般游泳池多會投氯，理論上變形蟲就不易存活，自來水中存在的機率很低，地下水也不太會有，民眾不用過分擔心；但若引自然界的地面水源進入、或是有其他水源滲漏，就可能遭受汙染。

黃高彬表示，較危險是泡溫泉，因食腦變形蟲可以存活於攝氏40度環境，超過50度就不易存在，因此若溫泉水源溫度不夠高，就要小心；此外若在野外流速較低的水塘，要避免將頭浸入水中，流速快的野溪則不用擔心。