洗刷行人地獄惡名 蔣萬安：280校周邊行人環境將改善

為洗刷行人地獄惡名，北市府力推相關政策，改善交通環境，市長蔣萬安今天上午出席教育局國小校長會議提到，希望學校落實學童安全觀念，也可將學到觀念傳授給長輩，降低事故發生率，此外，目前已在實施各校通學步道專案，預計在2027年全市高中以下280校周邊行人環境改善。

蔣萬安說，上月出訪新加坡時，看到新國透過社群、影片、日常生活中播放推動政策，包含在樂齡社區推動行穿線讓老人刷卡就可以增加綠燈秒數、號誌燈也用比較鮮豔顏色放大，位置降低，符合長者需求，將這些政策拍成影片，讓孩子接收到，傳遞給家中長輩。

蔣萬安指出，交通安全宣導從小學開始灌輸很重要，希望教育局學校能夠一起合作，把正確交通安全觀念傳遞給學童，根據統計，A1事故發生年齡層65歲長者比例非常高，除了長者行動緩慢、對路況不熟外，發現很高比例是違反交通規則釀禍，也能將正確的交通安全觀念傳遞給長輩，透過鄰里外，也可透過孫子女提醒爺爺奶奶。

針對周遭校園交通安全，蔣萬安表示，學校目前已在實施通學步道專案，透過塗銷人行道機慢車停放區、在地下停車場出入口畫設行穿線、串聯標線型人行道、移除人行道障礙物等方式確保學童安全，依照目前規畫預計完成光復國小、日新國小、老松國小等24校改善工作，預計2027年全市高中以下280校完成周邊行人環境改善。

此外為維護校園安全，教育局也要求校方將強化校園巡邏，規畫校安人員每小時巡邏校園1次為原則，減少校園死角，教育局目前也在設計臂章，讓學童、家長辨識，遇到困難可以上前求助。