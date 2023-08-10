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食腦變形蟲感染率低於1% 專家：嗆水後神智不清恐染疫

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導

美國7月向民眾提出警訊，避免在溫暖的湖水、淡水或是溫泉水域戲水，以免被時「食腦變形蟲」福氏內格里阿米巴原蟲感染；台灣也在8月1日發生一起感染食腦變形蟲死亡案例。專家呼籲，室內外游泳戲水都可能感染，但重點是嗆水後出現神智不清、頭痛、頭暈等症狀，即有被感染機率，建議立即就醫。

台北醫學大學分子寄生蟲暨熱帶疾病學科副教授莊定武表示，近10年，全球感染食腦變形蟲的案例明顯增加，不管是在美國，還是南亞，近年陸續都有案例，學界分析與氣候暖化有關。食腦變形蟲並不是因為暖化而大量繁殖，牠們普遍生存於自然界，但暖化更適合牠們生存。

8月1日因為感染食腦變形蟲入侵鼻腔，引發腦膜腦炎死亡的新北30多歲女性，主要是在室內親水設施遊憩感染。莊定武表示，國際上大多感染食腦變形蟲的案例，大多是在湖泊、野溪等，但美國也曾發生過有民眾在室內游泳池感染的案例，主因是泳池的管線老舊引起，因此不管是室內或是室外游泳，都有可能感染，但是得強調感染「食腦變形蟲」的機率非常低，機率遠低於1％以下。

莊定武表示，食腦變形蟲一直都存在於自然界中，即使碰觸到鼻腔，人體本身還是有免疫系統可以阻擋，進入到腦部，還有一層系統，要感染「沒這麼簡單」。通常會感染的民眾通常是免疫系統不佳、脆弱族群等患者，如果戲水或是游泳過程中，曾發生過「嗆水」，之後不久出現神智不清、頭痛、頭暈等症狀，就得立即就醫。

莊定武說，如果感染食腦變形蟲目前並沒有藥品可以醫治，即使有也只有一些實驗性的藥物，效果也並不顯著。感染食腦變形蟲，病程極快，不到7天就可能死亡。

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