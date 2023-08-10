衛福部要回防疫津貼北市聯醫工會叫屈 醫事司澄清誤會

衛福部向北市聯醫和平院區追繳已領取防疫津貼752萬元，台北市立聯合醫院企業工會在醫院前舉辦記者會要求衛福部停止追繳防疫津貼。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，醫事人員照護津貼申請、申覆案，除台北市聯醫和平院區外，皆已全數審查完竣，累積完成272家醫院，284億元津貼發放。

由於執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點提到，第一線執行照護疑似或確診病例之專責醫事人員，可領取津貼。北市聯醫企業工會與和平院區醫療人員在北市聯醫和平院區前辦「衛福部帶頭霸凌防疫專責醫院，醫療人員慘淪犧牲品」記者會，認為和平院區申請經貼遭刁難，讓急診與專責病房的醫師、護理師與專科護理師等受影響。

劉玉菁說，從2020年至2023年4月，急診部門、專責病房、孕產婦、住院血液透析津貼等已全數完成核定，已撥付至台北市聯醫和平院區過4億2641萬元。此次爭議為2021年4月及2021年7月至2022年4月的津貼申請，因無通報病例或以採檢獎勵個案申請津貼，衛福部多次溝通後，減列醫院不符合資格的費用。

劉玉菁說，台北市聯醫和平院區在今年7月11日再次申請急診部門津貼申覆，衛福部同意在系統中補正佐證資料，以利加速行政審查，預計在8月中旬完成覆審，如符合資格，核實撥付。

劉玉菁也說，為了加速津貼發放，2022年4月起預先撥付醫院申請金額8成，並函文通知醫院應該在撥付津貼一周內，就發給實際執行人員，讓第一線醫療照護人員儘早領取津貼。而台北市聯醫和平院區，在2021年4月及2021年7月至2022年1月急診部門費用僅撥付8成，並且2022年2至4月費用尚未撥付，應該盡快速撥付津貼核定經費。