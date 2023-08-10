大陸不開放陸客來台 花蓮業者：準備好了「路」卻不通

大陸至今仍未開放陸客來台，花蓮旅宿業者批評，政治因素影響經濟發展，過去陸客占約5成，如今台灣民眾都出國，沒有陸客的加持下，今年暑假花蓮可說是非常冷清。大家都準備好迎接陸客，但「路」卻不通，呼籲民進黨政府放下意識形態，才能打開經濟大門。

花蓮民宿協會理事長葉陳錦指出，疫情已重創花蓮觀光，好不容易等到生活步入正軌，政府應該要釋出善意，逐步開放陸客來台，而不是一直擋在門外。過去一年約5成都是陸客，等於少了一半的收入，加上國際旅客都集中在都會區，即使是暑假花蓮也很少看到遊客，期盼政府幫忙把陸客來台的「路」打通，不要被意識形態綁架。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，過去疫情的關係，台灣政府就把陸客擋在門外，現在不開放陸客來台真的不意外，另個原因現在是大選期間，應該也受政治因素影響。現在除了積極爭取泰國、馬來西亞等國的包機來花蓮，也希望政府能早日開放陸客來台。