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男子成人展搖滾區手淫疑性成癮 醫：嚴重者無法上班

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
「TRE台北國際成人展」上周末登場，多位日籍大咖AV女優登場，卻有民眾被拍到在看展時疑似手淫。記者王聰賢/攝影
「TRE台北國際成人展」上周末登場，多位日籍大咖AV女優登場，卻有民眾被拍到在看展時疑似手淫。記者王聰賢/攝影

有民眾在臉書社團上傳影像，一位在成人展中坐在前排觀看AV女優展演的男性，以外套遮擋，將手伸入褲襠微幅擺盪，疑似在手淫。醫師表示，若民眾無法克制、在不適當的環境中做出手淫行為，「性成癮」機會非常高，甚至有病人因此無法上班。

「TRE台北國際成人展」上周末登場，多位日籍大咖AV女優登場，粉絲為之瘋狂，不少人砸重本購買「搖滾區」門票，要與女優近距離接觸。該男子在影片中不像其他民眾舉起手機錄影，反而直視前方，甚至疑似「打手槍」自慰。

莊豐賓泌尿科診所院長莊豐賓表示，一般民眾即使性慾強，或看到刺激畫面、性慾高漲，若環境不適合自慰，也會控制自己，忍耐到合適環境再進行手淫。該民眾無法克制自己、在不適當環境自慰，「性成癮機率很高。」

莊豐賓說，性成癮與否的判斷關鍵，手淫次數反而不是重點，而是能否克制手淫行為。有些民眾一天自慰數次，但並不會「不自慰就受不了」；性成癮患者則是不自慰就還身不對勁，感受到迫切手淫須求。

「性成癮治療困難，需要結合藥物、心理輔導、行為治療。」莊豐賓指出，雖有中樞神經控制藥物可用於性成癮治療，但一般而言療效較為有限，自己曾遇過病人隨時隨地都想自慰，四處就醫效果均不佳，甚至無法上班。建議性成癮患者除了藥物治療，也可搭配心理輔導、行為治療，藉此提升成效。

至於男性手淫如何避免真實性愛時反而出現問題？莊豐賓表示，關鍵是手淫方法，而非時間長短，有些男性為加速射精，會以高強度方式刺激陰莖及龜頭，但性行為時因女性陰道不像手淫時能握很緊，刺激性較低，反而會造成「遲洩」。

性成癮 女優

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