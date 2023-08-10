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大陸開放團客出國沒台灣 南投商家「期待又怕受傷」

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
景色優美的日月潭，過去一直是「陸客觀光」的首選景點；3年前新冠肺炎疫情開始後，陸客人數直接掛零。記者黑中亮／攝影
景色優美的日月潭，過去一直是「陸客觀光」的首選景點；3年前新冠肺炎疫情開始後，陸客人數直接掛零。記者黑中亮／攝影

中國大陸今宣佈開放陸客出國旅遊「獨漏台灣」，對日月潭商家而言，「既期待又怕受傷害」。商家認為，即使開放陸客團來台，遊客人數增多，但大陸旅行團業者「一條龍」，箝制各商家的商機，過去經驗包括遊湖船家、藝品店或茶行、餐廳的利潤，更是「白忙一場」，反而喜歡多金的國旅、國際遊客，以及自由行客人，才是日月潭消費的主力。

「HOHOCHA喝喝茶」是全台最大紅茶觀光工廠，開幕至今約3年半，雖未迎來陸客最鼎盛的時期，少東王朝偉指出，規劃園區全部針對國內旅遊，以推廣紅茶產業為主，盡管陸客減少來台後不僅對觀光業影響很大，但也影響了不少產業，站在業者的立場，建議政府未來開放後，要針對好的觀光產業場域，做好行銷推廣，也推薦給國內外旅行社給予良好的行程規劃。

南投縣遊艇公會指出，過去陸客來這麼多，但是價錢都被旅行社砍的很低，一條龍的生意當然是要靠陸客團來；但進店購物、用餐都是被旅行社綁住了；不少商家也表示，業者不是那麼期待陸客團來充人數，反而喜歡多金的自由行客人，以及國旅、國際遊客，才是日月潭消費的主力；此外飯店業者也說，因為臨近日月潭的房間數及單價偏高，大陸旅行團根本不願意入住，團客根本是住在房價相對便宜的埔里，之後再拉車來日月潭旅遊。

中華民國民宿全國聯合會理事長張心盈指出，陸客是最近的遠親，最大的市場，數量從排山倒海而來，到疫情、輿情、政情影響而直接歸零，現在國境已開，市場自由機制該要全面啟動，而陸客對於台灣的觀光是最容易親近，既不必去做外語翻譯導覽，又易有歷史共鳴的熱絡。

南投縣旅館公會名譽理事長林志穎表示，即使重要景點的房價偏高，但南投縣仍有不少觀光小鎮，非常適合做為觀光旅遊的中繼站，且房價適中，更是前往南投縣觀光的好去處，未來若開放陸客團入境，將是旅宿業者的一道曙光。

景色優美的日月潭，過去一直是「陸客觀光」的首選景點；3年前新冠肺炎疫情開始後，陸客人數直接掛零。記者黑中亮／攝影
景色優美的日月潭，過去一直是「陸客觀光」的首選景點；3年前新冠肺炎疫情開始後，陸客人數直接掛零。記者黑中亮／攝影
景色優美的日月潭，過去一直是「陸客觀光」的首選景點；3年前新冠肺炎疫情開始後，陸客人數直接掛零。記者黑中亮／攝影
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陸客 日月潭 出國旅遊

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