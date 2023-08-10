遭討752萬溢領防疫津貼 北市聯醫工會酸辛苦防疫是「功德」

衛福部向北市聯醫和平院區追繳已領取防疫津貼752萬元，工會與和平院區醫療人員今齊聚醫院前，批醫事司和疾管署互踢皮球，要求別再追殺醫療人員，舉牌抗議「衛福部機關內鬥、醫療人員苦遭折磨」，更酸「辛苦防疫都是功德」，在場擺起「醫療尊嚴已死」的供桌祭拜，要求主管機關衛福部出來面對。

執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點提到，第一線執行照護疑似或確診病例之專責醫事人員，可領取津貼。

北市聯醫工會理事吳承恩說，和平院區向醫事司申請津貼遭刁難，其審查過程中稱北市聯醫「浮濫申請」，認定衛福部已發給醫院是「溢領」，要求和平院區返還衛福部752萬元，主要受影響者為急診與專責病房的醫師、護理師與專科護理師等。

他表示，這筆追繳津貼為前年4月至去年4月期間，當時疫情快速升溫、疑似與確診案量劇增，「法定傳染疾病」系統來不及消化大量通報，在「校正回歸」爭議後，疾管署通知各醫院只須通報確診病例，疑似病例則不用。和平院區作為應變醫院，也依中央指示不再通報，節省行政量能。

吳承恩不滿醫事司，疫情後審查防疫津貼時，堅持疑似病例若未完成法定傳染疾病系統通報，便不能證明醫療人員當日防疫任務，因此不予補助津貼，令院方與醫療人員錯愕。立委高嘉瑜6月協調北市聯醫與醫事司溝通，醫事司稱只要院方盡速向疾管署補通報疑似病例，便會通過津貼審核，院方通報4千筆後，疾管署卻拒絕受理。

和平院區急診專科林姓護理師說，「政治紅利都歸衛福部，疫情辛苦、疫後欺壓都歸醫療人員，政府可以這樣過河拆橋嗎？」批政府面對津貼爭議，只想草草結案、粗暴處理，令人心寒。

吳承恩表示，事涉中央政府特別預算關帳，和平院區已先墊款返還752萬「溢領津貼」給衛福部，下周將向醫事司再提津貼審查申覆，若無法通過，醫院便只能將欠款分攤在醫療人員並要求付錢。

台灣醫療工會聯合會理事羅運生強調，和平院區非單一個案，耕莘醫院、振興醫院等都有類似情形，有些院方要求員工簽署切結書、從下月薪資扣除「溢領」津貼、離職者還收到訊息要繳回津貼，大酸「過去防疫豐功偉業，難道是跟醫護要錢而堆積出來的嗎？」