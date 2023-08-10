快訊

陸開放赴78國旅遊又無台灣 業者怒批：等到「快翻臉」

反毒引來黑幫殺機？厄瓜多總統候選人為何在選前被槍殺

預計明年基本工資漲為2萬7千多元！ 他嘆：慘了…底層人民會更加辛苦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

41歲女車禍肋骨斷9根痛不欲生 手術傷口10公分減痛

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
3D攝影顯示張女的肋骨有多處骨折。記者簡慧珍／攝影
3D攝影顯示張女的肋骨有多處骨折。記者簡慧珍／攝影

彰化縣41歲張姓女子發生車禍，呼吸衰竭和胸廓變形，被轉送衛福部彰化醫院醫院，檢查發現肝臟破裂，左肋骨斷4根，右肋骨斷5根，形成嚴重錯位的「連枷胸」合併氣胸、血胸和呼吸衰竭等併發症，有生命危險，經微創肋骨復位手術和重建胸廓，修養半個月後張女終於擺脫「痛不欲生」的感覺。

張女在病情穩定，可以好好說話時告訴醫護人員，她騎機車行經員林大道，發生車禍後昏迷被送醫急救，手術後躺在加護病房，每次呼吸痛到錐心刺骨，簡直是生不如死，即使躺著也覺得胸部沒任何支撐，胸腔空蕩蕩，好像吸不進空氣。

據了解，張女車禍後就近送醫急救，初步檢查胸部變形，家人決定轉院到彰化醫院，部彰專門胸腔微創重建的胸腔外科主任林聿騰接手醫治，發現她肝臟破裂，左肋骨斷4根、右肋骨斷5根，相鄰3根以上肋骨骨折且每根肋骨有兩處以上的骨折斷點，形成嚴重錯位「連枷胸」，因胸壁不穩定又合併氣胸、血胸或呼吸衰竭等併發症，必須手術治療。

今天林聿騰表示，張女雖然傷勢嚴重，但經過評估必須先做肝臟止血，手術順利後住進加護病房，等肝臟功能穩定後再重建胸腔，肋骨斷裂、錯位的嚴重疼痛只能先止痛，但這種痛確實很難減輕，幸好張女肝臟手術後的一周肝功能好轉，即接受微創肋骨手術，透過3D胸廓重組影像精準定位，以最小傷口對左、右肋骨復位，再以專用的鈦合金肋骨固定系統重建整個胸廓，把傷口縮小到10公分以內。

張女微創肋骨手術後一周出院，很快恢復原有生活品質。林聿騰表示，相較於傳統手術，微創肋骨手術傷口小、破壞肌肉少、恢復快、出血少、感染機率降低、住院天數較短，病人能達到最大程度的復原。

專門胸腔微創重建的胸腔外科主任林聿騰接手治療張女痊癒。記者簡慧珍／攝影
專門胸腔微創重建的胸腔外科主任林聿騰接手治療張女痊癒。記者簡慧珍／攝影
張女說明病情和住加護病房的痛苦。記者簡慧珍／攝影
張女說明病情和住加護病房的痛苦。記者簡慧珍／攝影

手術 車禍

延伸閱讀

Ella暴瘦「胸口肋骨根根凸出」　網一看超心疼：多吃點啦

元宇宙進軍「醫學手術」 台大醫院搞定難治腫瘤

影／元宇宙手術模擬 病患康復還可彈鋼琴

MLB／光芒噩耗！ 王牌麥克納漢將動刀 本季可能報銷

相關新聞

台灣虎航班機落地副機長失能送醫 運安會立案調查

網紅「型男機長瘋狂詹姆士」在YouTube直播爆料，台灣虎航7日一架從日本返台班機，落地桃園機場跑道時，副機長身體不適，...

男子成人展搖滾區手淫疑性成癮 醫：嚴重者無法上班

有民眾在臉書社團上傳影像，一位在成人展中坐在前排觀看AV女優展演的男性，以外套遮擋，將手伸入褲襠微幅擺盪，疑似在手淫。醫...

30多歲女玩水染「食腦變形蟲」死亡 夏日戲水常見感染曝光

衛福部疾管署昨發布，我國出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，為一名北部30多歲女性，因感染福氏內格里阿米巴原蟲，引發腦...

遭討752萬溢領防疫津貼 北市聯醫工會酸辛苦防疫是「功德」

衛福部向北市聯醫和平院區追繳已領取防疫津貼752萬元，工會與和平院區醫療人員今齊聚醫院前，批醫事司和疾管署互踢皮球，要求...

女染食腦蟲亡 新北某親水設施「水池全放乾」清消中

北部一名30多歲女子感染國內俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，7月26日發病、8月1日後死亡，因發病前曾到新...

屏東登革熱累計9例有6例在萬丹鄉社皮村 老婦染疫過世

登革熱疫情延燒，屏東縣截至9日止，累計9例本土登革熱病例，其中一例患有多重疾病86歲老婦，因感染登革熱後導致多重器官衰竭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦