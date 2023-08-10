交酒肉友丟工作 30年與成群米奇為伍 自閉高材生55歲才重生

高雄市一棟透天厝因獨居的屋主長期不打掃，成為老鼠窩居的米奇屋，嚇壞不少人，但屋主其實是國立大學高材生，進社會後因誤交酒肉朋友，失去對人性信任，自我封閉甚至遠離家人獨居30年，被送進凱旋醫院才發現「大腦生病了」，罹患了思覺失調症，歷經8個月的長效針劑治療與職能復健，如今他從高雄回到台北與80歲老母團聚，也成為一家五口唯一的上班族。

高雄市立凱旋醫院社區精神科醫師鄭塏達說，這名思覺失調症患者凱哥（化名，約55歲）大學就讀於台南名校，畢業後任職工程顧問公司，前景看好，但他誤交酒肉朋友，月入5萬元卻花到一毛不剩，每天玩到半夜兩、三點，白天多在公司睡覺，影響到工作。

凱哥被公司解雇後，發現主管找學弟去接他的工作，讓他懷疑是遭到學弟設計計，對人性產生懷疑，出現精神衰退、幻聽等症狀，連換多個工作，只要有人在看他，凱哥就覺得對方眼神不對，是不是要害他，工作兩三天就辭職。

當時凱哥的家人以為他只是個性孤僻，未能即早協助他就醫，凱哥最後獨居在高雄三民區透天厝，不信任人，也不跟外界來往，只與飼養的30隻貓互動。

直到去年鄰居抱怨透天厝的老鼠、蟑螂亂爬，有鄰居放置捕鼠籠，半年抓了148隻老鼠，苦不堪言。環保局破門入內打掃，2天清出20公噸廢棄物，嚇壞不少人。凱哥也被帶進醫院治療。

鄭塏達說，凱哥去年剛被送來醫院，顯得相當害怕，抗拒人群又有被害妄想，經給予長效針劑治療後，搭配繪畫、唱歌、團體活動等不同職能項目復健，病況獲得明顯改變；經過8個月治療，凱哥開心返回台北老家，照顧30年沒有見面的年邁母親。