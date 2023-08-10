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交酒肉友丟工作 30年與成群米奇為伍 自閉高材生55歲才重生

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
環保局派人進入凱哥居住的透天厝清理雜物時，老鼠不怕人滿地跑。圖／高市環保局提供
環保局派人進入凱哥居住的透天厝清理雜物時，老鼠不怕人滿地跑。圖／高市環保局提供

高雄市一棟透天厝因獨居的屋主長期不打掃，成為老鼠窩居的米奇屋，嚇壞不少人，但屋主其實是國立大學高材生，進社會後因誤交酒肉朋友，失去對人性信任，自我封閉甚至遠離家人獨居30年，被送進凱旋醫院才發現「大腦生病了」，罹患了思覺失調症，歷經8個月的長效針劑治療與職能復健，如今他從高雄回到台北與80歲老母團聚，也成為一家五口唯一的上班族。

高雄市立凱旋醫院社區精神科醫師鄭塏達說，這名思覺失調症患者凱哥（化名，約55歲）大學就讀於台南名校，畢業後任職工程顧問公司，前景看好，但他誤交酒肉朋友，月入5萬元卻花到一毛不剩，每天玩到半夜兩、三點，白天多在公司睡覺，影響到工作。

凱哥被公司解雇後，發現主管找學弟去接他的工作，讓他懷疑是遭到學弟設計計，對人性產生懷疑，出現精神衰退、幻聽等症狀，連換多個工作，只要有人在看他，凱哥就覺得對方眼神不對，是不是要害他，工作兩三天就辭職。

當時凱哥的家人以為他只是個性孤僻，未能即早協助他就醫，凱哥最後獨居在高雄三民區透天厝，不信任人，也不跟外界來往，只與飼養的30隻貓互動。

直到去年鄰居抱怨透天厝的老鼠、蟑螂亂爬，有鄰居放置捕鼠籠，半年抓了148隻老鼠，苦不堪言。環保局破門入內打掃，2天清出20公噸廢棄物，嚇壞不少人。凱哥也被帶進醫院治療。

鄭塏達說，凱哥去年剛被送來醫院，顯得相當害怕，抗拒人群又有被害妄想，經給予長效針劑治療後，搭配繪畫、唱歌、團體活動等不同職能項目復健，病況獲得明顯改變；經過8個月治療，凱哥開心返回台北老家，照顧30年沒有見面的年邁母親。

高雄市立凱旋醫院院長周煌智說，近16年精神科門診人數增加約1倍，2021年門診就醫人數已經超過135萬人，就醫者除了失眠、壓力適應不良，也包括思覺失調症與憂鬱症，相對其他精神疾病，思覺失調症在藥物治療、多元身心與社區照護下，有獲得更好且穩定控制的趨勢。

環保局派人進入凱哥居住的透天厝清理雜物時，老鼠不怕人滿地跑。圖／高市環保局提供
環保局派人進入凱哥居住的透天厝清理雜物時，老鼠不怕人滿地跑。圖／高市環保局提供
凱哥獨居的透天厝被形容為「米奇屋」。圖／高市環保局提供
凱哥獨居的透天厝被形容為「米奇屋」。圖／高市環保局提供
凱哥手繪的貓咪。圖／凱旋醫院提供
凱哥手繪的貓咪。圖／凱旋醫院提供
高雄市立凱旋醫院社區精神科醫師鄭塏達。記者王勇超／攝影
高雄市立凱旋醫院社區精神科醫師鄭塏達。記者王勇超／攝影
高雄市立凱旋醫院院長周煌智。記者王勇超／攝影
高雄市立凱旋醫院院長周煌智。記者王勇超／攝影
凱哥經過長效針劑治療後，搭配繪畫、唱歌、團體活動等不同職能項目復健，病況獲得明顯改變，已可自理生活。圖／凱旋醫院提供
凱哥經過長效針劑治療後，搭配繪畫、唱歌、團體活動等不同職能項目復健，病況獲得明顯改變，已可自理生活。圖／凱旋醫院提供

透天厝 思覺失調症

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