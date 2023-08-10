北部女遭食腦變形蟲奪命 環境採檢報告最快1週出爐

國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，個案發病前曾到室內親水設施遊憩，業者預防性停業清消，並進行環境採檢。疾管署今天表示，環境檢測報告尚須1至3週出爐。

衛生福利部疾病管制署昨天表示，國內發生俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleriafowleri）感染所導致的腦膜腦炎死亡病例，北部3旬女於7月26日發病、6天後死亡，此案為國內2011年發生首起個案以來第2例。

疾管署發言人曾淑慧今天告訴媒體，昨天已完成環境採檢，檢測報告預估須1到3週才能出爐。池水檢驗檢體須進行濃縮及前處理，續抽核酸進行PCR，若陽性尚需定序，且因環境檢體的核酸濃度品質不如人體檢體，可能需重複復驗。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，淡水如果沒有經過加氯消毒，水中就可能有福氏內格里阿米巴原蟲。

李秉穎指出，若從鼻腔吸入水，病原蟲就可能跑到腦部，引起腦膜炎，且此病沒有適當治療方法，死亡率高達99%以上；相關病例非常罕見，但因診斷困難，不排除是之前有病例卻沒有診斷出來。

李秉穎建議，不要去未經消毒的水域戲水，且戲水時要避免嗆到，也勿潛入水中；不過福氏內格里阿米巴原蟲僅生存在淡水中，海水不會有此問題。

疾管署資料指出，福氏內格里阿米巴原蟲生存於自然淡水環境，喜好溫暖，能生存於攝氏46度溫熱環境中，在更高溫度下也可短暫存活；湖泊及河川、溫泉水、工廠排出溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。

人類可能在水域活動時將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播。潛伏期約1到7天，發病後病程進展快速，發病後死亡率高達99%。

福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，疾管署提醒，於自然水域戲水時，應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。