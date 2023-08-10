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高雄、台南持續大雷雨 粉專：沿海雷雨帶再爆發

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
大雷雨造成台南市南區新興路3巷道路積水，枯葉掉落塞住排水孔，金華派出所巡佐劉文祥，徒手清理枯葉。記者黃宣翰／翻攝
大雷雨造成台南市南區新興路3巷道路積水，枯葉掉落塞住排水孔，金華派出所巡佐劉文祥，徒手清理枯葉。記者黃宣翰／翻攝

中央氣象局發布高雄市、台南市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：台南市麻豆區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、新化區、善化區、新市區、安定區、仁德區、歸仁區、關廟區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區，高雄市鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、大社區、仁武區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區。

西南風影響，易有短延時強降雨，今天台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，嘉義、屏東地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，台南強降雨，安南、南區已200毫米，沿海雷雨帶再爆發，雨勢還會持續。

網友湧入台南市長黃偉哲臉書，紛紛貼出淹水災情照片、影片，喊話要求放豪雨假，網友表示，「安平某大樓地下室淹大水了，是否可以讓我們停辦停課，回去整理一下」、「快點停班停課」、「為什麼不放假」、「河堤排水要加強，進出南科都快可以衝浪，好危險」、「我們安中路又變小河了」、「一場大雨打回10幾年前」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，台南、北高雄注意，沿海另外一波強烈雷雨帶正在進入，還會有一波強降雨，密集閃電打雷，低窪處小心淹水。

高雄市 淹水

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西南風影響水氣增 屏東縣4鄉大雷雨

影／高雄下大雷雨 左營巨蛋旁路上冒湧泉

影／台南大雷雨多處道路積水 小東路地下道預警封閉

大雷雨轟炸台南市 氣象局二度發布國家級警報

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