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出國到機場搭高鐵接駁 高鐵航空聯票續推優惠最低8折

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣高鐵續推高鐵航空聯票優惠，凡購買指定航線機票，加購高鐵票享標準車廂全票8折。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台灣高鐵續推高鐵航空聯票優惠，凡購買指定航線機票，加購高鐵票享標準車廂全票8折。示意圖。圖／聯合報系資料照片

疫後蜂擁出國旅遊，展望暑假旺季，鎖定出國到機場搭乘高鐵客群，台灣高鐵表示，持續推出「高鐵航空聯票」優惠，凡購買華航、華信、長榮、立榮、星宇及東方、上海航空指定航線機票，加購高鐵票即享標準車廂全票8折、商務車廂全票85折優惠。

台灣高鐵指出，2009年推出高鐵航空聯票以來，至今逾130萬人次搭乘高鐵轉往機場出國。據交通部觀光局統計，今年上半年出國旅客高達490萬餘人次，帶動「高鐵航空聯票」的買氣。另外，桃園機場公司疫前研究指出，中南部出國旅客中，有超過四分之一搭乘高鐵前往桃機。

台灣高鐵表示，旅客在上述航空公司官網或旅行社訂購機票後，前往航空公司官網加購高鐵車票，無論出境入境，均享不分平日或假日、不限車次，標準車廂8折、商務車廂85折優惠票價，敬老、愛心及孩童等法定優待票旅客則仍享5折優惠。以左營至桃園單程成人票為例，標準車廂原價1330元，加購價1060元，來回省下540元；商務車廂原價2200元，加購價1870元，來回省下660元。

台灣高鐵說，透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App取票，或高鐵合作的四大便利商店，以及高鐵車站（自動售票機、售票窗口）都能便利購買高鐵航空聯票。此外，即起到12月31日，高鐵TGo會員購買高鐵航空聯票，於生日當月搭乘完畢，可再享紅利點數2倍贈送優惠。

高鐵 出國旅遊 車廂

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