跳「抖音舞」免費吃牛丼！宮本武丼再送萬元紅包

喜歡跳舞、上傳抖音嗎？連鎖丼飯「宮本武丼」推出「跳舞送丼飯」的活動，只要在店門口拍攝抖音舞蹈短片並上傳，就可以免費兌換丼飯1碗。影片獲得按讚數最多的人，還可再獲得萬元紅包。

自2021年於彰化發跡的「宮本武丼」，主打大份量肉山、高CP值的日式丼飯，提供宮本野牛丼、柳生火烤雞腿丼、鹽烤松阪豚丼、小次燒鳥親子丼等多種丼飯品項，還有大武唐揚雞、九州炸蝦天婦羅等餐點，目前在全台已經有13間分店。

今年夏天，宮本武丼推出「超激鬥武力對決」活動，即日起至9月30日期間，凡至全台門市的LOGO或招牌明顯處，拍攝一支抖音舞蹈影片（曲目不限），並且上傳臉書、IG或抖音，完成打卡任務後，就可免費獲得宮本牛／豬丼1碗。活動期間獲得最多按讚數的影片，還可獲贈萬元紅包。