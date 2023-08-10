庇護商店當家「叫賣一哥」 賺錢帶家人出國玩

25歲的「叫賣一哥」信恆當過賣場及飯店清潔工，2年多前到愛不囉嗦長庚庇護商店，親和力夠、嗓門大，迎賓、帶客結帳成新日常，賺到錢會交給媽媽，作為旅遊基金和家人出國玩。

下個月就是中秋節，各式中秋禮盒紛紛上市。唐氏症基金會近期透過新聞稿分享，今年以唐氏症畫家楊茹婷畫作為概念呈現，以「與星球共舞」為主題，推出多款中秋經典限量禮盒，希望透過唐寶寶的畫作，在兵家必爭的中秋送禮市場被看見。

唐氏症基金會在全台有10處小型作業所、4家庇護商店，讓許多和信恆一樣、從特殊學校畢業的唐氏症與心智障礙青年能有繼續學習與工作、實現小小夢想的機會。唐氏症基金會董事長林正俠說，成立愛不囉嗦庇護商店，是希望訓練他們參與社會，自立生活、減輕家人照顧負擔。

林正俠表示，透過販售唐氏症與心智障礙青年親手製作以及與優選特色商家合作的商品，也讓他們靠自己的力量得到大眾的支持與認同，唐氏症基金會重要收入來源是中秋禮盒銷售，在中秋時分品嘗這些美味精緻月餅與特色美味，就是給予身心障礙青年最好的鼓勵與支持。

唐氏症基金會說明，今年中秋禮盒除了以楊茹婷畫作呈現，在主打禮盒盒形設計以「夢想繪本」為主軸，傳達在浩瀚的宇宙，有無數大小、光亮不一的星球，造就了宇宙的精彩，世界如同宇宙的縮影，唐寶寶也是社會的一份子，雖然有些差異，但也因為這些差異，這個世界才會多元，才是美好。