米其林8月新入選餐廳 高雄法料「方蒔」夏季菜單登場

今年三月中旬甫於高雄開幕的法式料理餐廳「方蒔 the FRONT HOUSE」，開幕半年多就獲得《臺北、臺中、臺南＆高雄米其林指南》的8月新入選餐廳肯定，實屬難得；繼春季菜單後，主廚蔡中和以台南食飲記憶為出發點，推出夏季菜單，精選台南柴燒龍眼乾、嘉義嘉文白鵝肝、高雄鹽埕冬瓜糖、澎湖海鱺、高雄林園白鰻、高雄黑羽土雞、嘉義東石牡蠣等在地食材演繹；9道式夏季套餐每人2,800元起＋10%，另附精品茶或咖啡，及小茶點。侍酒師餐酒搭配每人1,850元（五杯）＋10%。

這次的夏季菜單續訴說方蒔團隊的成長記憶：台南特有古早味月子餅「麻油椪餅煎蛋」融合嘉義嘉文白鵝肝製成之肝醬化身精緻開胃小點；南部夏天解渴聖品「冬瓜茶」結合檸檬馬鞭草為胭脂蝦增添涼感；老台南人夏天特有的「芒果配飯」飲食習慣成為甜點發想主軸，茶香米布丁佐新鮮芒果、野薑花芒果醬、芒果脆餅等不同樣態展現豐富層次。

蔡中和主廚並融入「宜食涼補」概念，將日本土用丑日吃鰻魚補元氣習俗為溫前菜注入和風；台灣特有的夏日食補「仙草雞湯」，搭配黑羽土雞雞頸肉與當令綠竹筍及黃金蟲草，消暑降火。

2,800元的套餐主菜「乾式熟成羊小排、左手香青醬、季節葉菜、菲達乳酪」，主廚以兒時阿嬤家常見的翠綠植栽左手香，取代傳統搭配羊排的薄荷青醬，乾式熟成五日紐西蘭小羔羊排煎烤五分熟，佐炭烤綠葉時蔬與菲達乳酪享用，口感細緻香嫩無羶味。