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女染食腦蟲亡 新北某親水設施「水池全放乾」清消中

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市某處室內親水設施今日正在全面清消。示意圖，本報資料照片
新北市某處室內親水設施今日正在全面清消。示意圖，本報資料照片

北部一名30多歲女子感染國內俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，7月26日發病、8月1日後死亡，因發病前曾到新北市某處室內親水設施，新北衛生局已要求預防性停業。記者實際走訪，店家正全面清消中，並未貼出暫停營業公告，不過室內水池皆已放乾清消中。

新北市某處室內親水設施今日正在全面清消，水池的水已被放乾淨，一旁的工作人員拿著水槍全面清潔。由於尚未到表定營業時間，店外並未見其他客人，員工低調不願多談，僅說有看到新聞，現正清消中。

新北市衛生局表示，昨晚間接獲中央通知，立即與中央及衛生局稽查科至室內親水設施營業場所採檢環境檢體與水質檢體，後續由中央帶回檢驗，釐清感染源。衛生局說，依傳染病防治法規定，要求業者預防性停業及環境清消，待業者清消完成後，會再度稽查確認清消紀錄及營業流程等是否符合規範。

衛生局 水質

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