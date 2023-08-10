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西南風影響水氣增 屏東縣4鄉大雷雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天西南風影響，水氣增加，易有短延時強降雨。記者黃仲裕／攝影
今、明兩天西南風影響，水氣增加，易有短延時強降雨。記者黃仲裕／攝影

中央氣象局發布屏東縣枋寮鄉、枋山鄉、春日鄉、獅子鄉大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

今、明兩天西南風影響，水氣增加，易有短延時強降雨，今天南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生，中部以北地區及澎湖、金門馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北地區亦有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

明天西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北地區有局部大雨或豪雨發生的機率，南部地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，今天蘭嶼及綠島易有較強陣風。

馬祖 豪雨 金門

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