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大雷雨轟炸台南市 氣象局二度發布國家級警報

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區及金門有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。本報資料照片
西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區及金門有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。本報資料照片

中央氣象局持續發布台南市大雷雨即時訊息，並二度發布國家級警報，持續時間至中午12時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。示警區域北門區。

今、明兩天西南風影響，水氣增加，易有短延時強降雨，今天南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生，中部以北地區及澎湖、金門馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北地區亦有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

明天西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北地區有局部大雨或豪雨發生的機率，南部地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，今天蘭嶼及綠島易有較強陣風。

馬祖 豪雨 金門

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