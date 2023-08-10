台鐵掛牌公司在即 產工：人力不足逾八成想特休遭擋假

台鐵明年1月掛牌台鐵公司在即，對外大力宣示改革內部沈屙。不過，台鐵產業工會今指出，近期調查車長、副站長申請特休發現，逾八成曾遭駁回，遭擋假原因逾九成為「人力不足」，特休淪看得到休不到，平白犧牲員工權益，尤其公司化後估將掀離退潮，籲台鐵重新檢討員額編制，確實補足人力「別做慣老闆」，依法保障員工特休權利。

台鐵產業工會今天與時代力量立委陳椒華召開記者會。台鐵產業工會理事長王傑指出，特休申請排定是勞工法定保障權利，雇主僅能與勞方協調休，不得否准，但產工6月發起「車長暨副站長特休請假狀況調查」，有超過百位車長及副站長填寫，發現高達八成三同仁特休假單遭退件，細究發現，逾九成因「單位內替班人力不夠」遭否決。

他表示，列車行車調度、鐵路電器與鐵路修繕、夜間作業斷電封鎖等重要工作，運轉規章要求值班站長（副站長、站長、主任）執行，配合這樣要求下，無疑壓縮副站長休假權益，許多副站長都反映人力不足，台鐵資料卻顯示副站長人力幾乎滿編，實在荒謬，顯然人力評估出現問題，造成副站長因車站工作被綁死在車站。

王傑強調，明年台鐵公司化可預期的離退潮，若不重新評估、補足人力，極有可能衝擊營運，要求台鐵責成各段檢討特休請假，並承諾補足副站長及車長人力。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，車長職涯規劃多半會「下站」受訓成副站長，增補車班人力，不只為保障休假權益，同樣為副站長人力增補做好準備，除了確保同仁休假權益、旅客安全，也不應以縮短車長、副站長訓練期程，趕鴨上架，目前車長所受的乘務人員訓練需要10周，副站長則有88小時值班站長訓練，兩者內容完全不同，若為補足人力縮短訓練，恐影響行車安全。

台鐵副局長朱來順則表示，安全第一為前提，加上按照規定辦理，不可能急就章縮短訓練期程；不過，因應假日旅運需求高，有加班車運轉之下，若同仁也期盼假日休假，就是很大衝突點，台鐵會盡量滿足員工，但肩負社會責任下，不能全部准假，否則車子開不出來。

台鐵人事室副主任卓有章說，台鐵編制員額須經呈報獲准，行政院2018年同意進用2818人；對於人力仍不足，內部商議考慮對外招考，以接軌公司化組織變革，但因仍在研議，期程「不便說明」；至於當前究竟要補足多少人才，他僅表示「內部仍在估算」。

陳椒華指出，以台鐵提供的現有員額、編制員額，副站長及車長人力幾盡滿編，但仍屢出現以人力不足為由，拒絕特休申請，表示人力評估有問題，才會需要透過限縮員工休假維持營運，此舉不僅犧牲員工權益，恐致人才出走，曝露台鐵營運軟肋。

她強調，台鐵明年公司化，預期有離退潮，人員減少勢必影響員工休假權益，所需人員訓練也非短期完成，上述因素恐衝擊營運安全，籲台鐵及早因應，檢討員額配置，否則員工無法正常休假，過勞也成行車安全隱憂。