台南嘉義高雄3縣市大雷雨到下午 網：比颱風天還誇張
中央氣象局發布台南市、嘉義縣、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：嘉義縣布袋鎮、東石鄉、義竹鄉，台南市新營區、鹽水區、麻豆區、下營區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區、善化區、新市區、安定區、仁德區、歸仁區、關廟區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區，高雄市岡山區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區。
台南從凌晨起大雨，上午起轉豪雨，台南市長黃偉哲在臉書喊話，指中央氣象局也已經針對大雷雨發布國家級警報，請市民朋友務必小心安全。網友紛紛留言，「西港大橋往麻豆的堤防每台車都像在衝浪」、「覺得應該讓家裡會積水的提早下班下課回家」、「拜託發布放假讓我回我溫暖的小窩嗚嗚嗚嗚」、「這雨下的比颱風天還誇張，下午不停班停課？」、「市長，都快游泳去上班了」、「這豪雨騎車很危險，又雷雨交加」、「安南區該放假了啦」、「安中路快要開放水上樂園了」、「中午外送人員騎水上摩托車送餐了」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言