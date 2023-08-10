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台南嘉義高雄3縣市大雷雨到下午 網：比颱風天還誇張

聯合報／ 記者鄭惠仁楊德宜／台北即時報導
台南永康高速公路測車道上午一度積水。記者周宗禎／攝影
台南永康高速公路測車道上午一度積水。記者周宗禎／攝影

中央氣象局發布台南市、嘉義縣、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：嘉義縣布袋鎮、東石鄉、義竹鄉，台南市新營區、鹽水區、麻豆區、下營區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區、善化區、新市區、安定區、仁德區、歸仁區、關廟區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區，高雄市岡山區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區。

台南從凌晨起大雨，上午起轉豪雨，台南市長黃偉哲在臉書喊話，指中央氣象局也已經針對大雷雨發布國家級警報，請市民朋友務必小心安全。網友紛紛留言，「西港大橋往麻豆的堤防每台車都像在衝浪」、「覺得應該讓家裡會積水的提早下班下課回家」、「拜託發布放假讓我回我溫暖的小窩嗚嗚嗚嗚」、「這雨下的比颱風天還誇張，下午不停班停課？」、「市長，都快游泳去上班了」、「這豪雨騎車很危險，又雷雨交加」、「安南區該放假了啦」、「安中路快要開放水上樂園了」、「中午外送人員騎水上摩托車送餐了」。

大雷雨 氣象局

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