親愛村民IG發文求援重建家園 鄉長村長否認孤島路通了
卡努颱風外圍環流為南投縣仁愛鄉帶來致災豪雨，針對有親愛村村民在IG發文求援，「需要人力進駐，協助重建家園」，仁愛鄉長江子信強調說，這些都是前面第一階段的狀況！現在霧社、武界兩條路都通了，早就在第二階段了，重機具都有開始進駐了，沒有孤島！
親愛村長潘筱玉今早說，那有孤島！路都通了，家戶部分的清掃，各民間慈善團體及軍方昨天都有派人來看，正在各自人力調配中，應該很快就會來幫忙了。
仁愛鄉公所表示，如果家戶門前需要人力支援，已要求各村辦公室統一造冊，再分配「以工代賑」人力，去各家戶清理家園，救災善後不能急，地方農路小，機具也要靠板車運進來。
至於親愛村民在IG上所說，親愛村需要土石清淤等家園復原協助部分，災變中心指出，因目前僅能通行小型車，軍方已派兵勘查道路狀況，只要軍車可進入，軍方就會儘速調派兵力前往協助。
江子信表示，這是全鄉的災害，大家都在救災，IG上說的情況，看來都是各自家裡的情況，除了小型機具已展開土石流清理外，自己家園要自己清掃，若年紀大沒有辦法清掃，可以找村長，找人「以工代賑」方式幫忙清理家戶。
南投縣政府指出，目前支援親愛村的機具，有台中市政府支援10台，雲林縣政府支援19台，合計29台的救災各型機具，人員進駐將由國軍調配支援，以及鄉公所協助支援人力，今日上午正由軍力協助進行春陽、南豐村環境、公共區域土石清理、泡水大型家具搬運、老弱婦孺家中整理等環境復原工作。
消防署中央災變中心表示，南投縣仁愛鄉投83線、投89線全線已完成搶通，投85線僅餘7.9 K部分阻斷，其餘路線已搶通；台14線部分（64K+100及72K+100）路基下陷單線雙向通行，預計於18日恢復雙車道通行；台14線94K廬山之後路段封閉管制，路基流失，因該路段往後已無住家，長期復建預計113年5月30日完成。
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