食腦變形蟲加氯也難防 環境採檢報告最快一周出爐

北部昨日出現一起罕見福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡案例，疾病管制署發言人曾淑慧表示，當地親水設施已經完成環境採檢，最快一周就會有報告出爐；國內感染科權威醫師李秉穎也說，尚無適當治療方法，死亡率高達99%。

福氏內格里阿米巴原蟲又被食腦變形蟲、嗜腦寄生蟲，台大醫學院熱帶醫學暨寄生蟲科教授孫錦虹說，福氏內格里阿米巴原蟲會透過嗅覺神經進入腦部，一旦進入腦部會在腦部快速增生，使腦部細胞被侵蝕。

孫錦虹說，感染後3天如果來不及診斷，恐怕會死亡，但病程發展相當快速，吃藥也很難有效將病情控制。

孫錦虹表示，福氏內格里阿米巴原蟲在台灣少見，以往在美國出現較多感染案例，特別是在湖泊內游泳、跳水容易發生感染。起初多在美國南部比較熱的湖泊，但隨著氣候變遷，北美的湖泊也出現病例。

孫錦虹說，食腦變形蟲難以預防，台灣雖然比較少見，是否水池中也比較多髒東西，食腦變形蟲容易滋生，就算池中有加氯也很難預防。

另外，曾淑慧表示，環境採檢昨日已經完成，報告出爐仍需要一至三周的實踐。池水檢驗檢體需濃縮及前處理，續抽核酸進行PCR，若陽性尚需定序；且因環境檢體之核酸濃度品質不如人體檢體，可能需重複復驗。

福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水（如湖泊及河川）、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。

人類若將病原體吸入鼻腔，福氏內格里阿米巴原蟲會沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體汙染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播，人類病例罕見。潛伏期約1至7天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀。