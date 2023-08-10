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屏東登革熱累計9例有6例在萬丹鄉社皮村 老婦染疫過世
登革熱疫情延燒，屏東縣截至9日止，累計9例本土登革熱病例，其中一例患有多重疾病86歲老婦，因感染登革熱後導致多重器官衰竭死亡，屏東縣衛生局呼籲曾經感染登革熱、年長及高風險族群務必注意重症警示徵象及出血徵兆，盡快就醫。
屏東縣衛生局指出，8月9日新增2例本土登革熱，皆居住於萬丹鄉社皮村，該村累計確定病例共6例，新增病例其中1例86歲女性，具高血壓、糖尿病、中風、心臟病及慢性腎臟病等多重慢性病，7日出現腹瀉、全身無力等症狀，8日就醫，醫師研判有敗血性休克，9日即因病情惡化導致多重器官衰竭死亡，並同時確診登革熱。
屏東縣衛生局表示，因應萬丹鄉社區群聚疫情，依傳染病防治法在8月2日成立鄉級指揮中心，由鄉長擔任指揮官，相關單位積極防治及清除社區髒亂點，因近日仍持續有病例，8月9日再召開會議，邀集衛生、環保單位及各村長、村幹事，共同討論後續防疫強化作為及落實公權力。
衛生局表示，今10日將再進行第二次擴大強制孳清及噴藥，指揮官並請各村長加強社區動員，清除積水容器，才能杜絕疫情蔓延。
衛生局呼籲，家中有長輩、慢性病者應隨時關心長輩身體狀況並注意防蚊措施，家中可裝設紗窗、紗門，睡覺時可掛蚊帳或使用補蚊燈，避免蚊蟲叮咬。如有發燒等疑似症狀應盡速就醫，並主動告知活動史，以利醫師研判診斷，同時更要落實定期居家環境整頓，清除積水容器，如經查核發現孶生孑孓，將依傳染病防治法裁罰3000千元到1萬5000元罰鍰。
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