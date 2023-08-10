職場美魔女喊「心頭怦怦跳」竟是「大姨媽」+愛美惹禍

台中一名職場美魔女一年多來因胸悶、心悸、頭痛等，四處就醫仍未見好轉，今年3月因「心頭怦怦跳」，就醫抽血檢查發現是缺鐵性貧血。醫師施勝桓問診發現，她長期月經經血量較大，加上維持身材，吃不多，營養失衡，症狀加重，經均衡飲食加上補充3個月鐵劑及B12後恢復正常。

台中市開業醫師施勝桓說，缺鐵性貧血主要是鐵的吸收不良或流失而造成，大多可能是慢性出血引發，消化道、泌尿道出血或女性月經量大、生產都常見，缺鐵性貧血的症狀包括心悸、頭暈、心跳加快、倦怠無力等。

這名粉領族表示，她一年來胸悶、心悸、頭痛，曾被診斷為自律神經失調、胃食道逆流、心律不整，但用藥都未好轉，已經影響到生活作息，今年3月休息時，因出現「心頭怦怦跳」，就近到施勝桓小兒科診所就醫。

施勝桓說，女病患量測心跳，居然高達每分鐘121下（正常值為每分鐘60下到100下），抽血檢驗發現血色素只有9.6g/dl（正常值11-16g/dl），判斷是小球性貧血，經檢查排除地中海型貧血後，問診發現她長期經血量大，可能造成缺鐵性貧血，加上平常怕胖，吃的不多、營養失衡，症狀加重。

施勝桓提醒，如果有心悸、胸悶、焦慮，如果藥物治療後未改善，要注意是否是嚴重貧血， 一般缺鐵性貧血適時給予鐵劑跟B12，血色素恢復正常，通常症狀就會不藥而癒。