快訊

「八點檔女神」賴慧如被爆登記結婚 親證實：我是劉太太了

影／經國號起飛後發動機異常 迫降清泉崗空軍基地

中職／台鋼宣布林子偉換王柏融加上樂天王溢正等3人 還可能是多隊交易！

職場美魔女喊「心頭怦怦跳」竟是「大姨媽」+愛美惹禍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
粉領族心悸、胸悶、頭痛，四處就醫未改善，原來是缺鐵性貧血引發。圖／醫師施勝桓提供
粉領族心悸、胸悶、頭痛，四處就醫未改善，原來是缺鐵性貧血引發。圖／醫師施勝桓提供

台中一名職場美魔女一年多來因胸悶、心悸、頭痛等，四處就醫仍未見好轉，今年3月因「心頭怦怦跳」，就醫抽血檢查發現是缺鐵性貧血。醫師施勝桓問診發現，她長期月經經血量較大，加上維持身材，吃不多，營養失衡，症狀加重，經均衡飲食加上補充3個月鐵劑及B12後恢復正常。

台中市開業醫師施勝桓說，缺鐵性貧血主要是鐵的吸收不良或流失而造成，大多可能是慢性出血引發，消化道、泌尿道出血或女性月經量大、生產都常見，缺鐵性貧血的症狀包括心悸、頭暈、心跳加快、倦怠無力等。

這名粉領族表示，她一年來胸悶、心悸、頭痛，曾被診斷為自律神經失調、胃食道逆流、心律不整，但用藥都未好轉，已經影響到生活作息，今年3月休息時，因出現「心頭怦怦跳」，就近到施勝桓小兒科診所就醫。

施勝桓說，女病患量測心跳，居然高達每分鐘121下（正常值為每分鐘60下到100下），抽血檢驗發現血色素只有9.6g/dl（正常值11-16g/dl），判斷是小球性貧血，經檢查排除地中海型貧血後，問診發現她長期經血量大，可能造成缺鐵性貧血，加上平常怕胖，吃的不多、營養失衡，症狀加重。

施勝桓提醒，如果有心悸、胸悶、焦慮，如果藥物治療後未改善，要注意是否是嚴重貧血， 一般缺鐵性貧血適時給予鐵劑跟B12，血色素恢復正常，通常症狀就會不藥而癒。

醫師 頭痛 地中海

延伸閱讀

慘了！酒駕犯不認罪搬「憲法」和檢察官鬥法 結果法官判他去坐牢

回應「月經平權」呼聲 消弭月經貧窮與污名

深夜家中樓上驚傳撞擊聲　女星憂「57歲媽慘遭分屍」目睹這一幕傻眼

高雄長髮美魔女凌晨酒駕遭警攔查 嬌喊：可以放我過嗎？

相關新聞

獨／北部女染食腦蟲亡 室內親水館業者不解：其他人也天天泡水

北部一名30多歲女子感染國內俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，7月26日發病、8月1日後死亡，該個案發病前曾...

北市災防辦公室提醒 台北市午後暴雨將連炸兩天

北市府災防辦公室上午示警，依中央氣象局預報資料，今明兩日因大氣環境適合午後對流發展，評估台北市午後將有短延時強降雨發生的...

食腦變形蟲加氯也難防 環境採檢報告最快一周出爐

北部昨日出現一起罕見福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡案例，疾病管制署發言人曾淑慧表示，當地親水設施已經完成環境採檢，最快一周...

屏東登革熱累計9例有6例在萬丹鄉社皮村 老婦染疫過世

登革熱疫情延燒，屏東縣截至9日止，累計9例本土登革熱病例，其中一例患有多重疾病86歲老婦，因感染登革熱後導致多重器官衰竭...

30多歲女子染食腦變形蟲死 醫曝「這隻蟲」更須注意

衛福部疾管署昨公布一名30多歲女子，感染「福氏內格里阿米巴原蟲」，因引發腦膜腦炎死亡，女子發病前曾兩度到親水設施遊憩，疑...

抵台！三鶯線首列車卸貨台北港 凌晨送三峽機廠

新北捷運三鶯線，截至7月底總計畫進度已達70.61%，首列車今天上午停靠台北港，正式抵台。列車分兩節車廂運送，單節車廂尺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦