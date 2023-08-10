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30多歲女子染食腦變形蟲死 醫曝「這隻蟲」更須注意

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
一名30多歲女子感染「福氏內格里阿米巴原蟲」（Naegleria Fowleri），因引發腦膜腦炎死亡。圖／取自美國疾病管制與預防中心
一名30多歲女子感染「福氏內格里阿米巴原蟲」（Naegleria Fowleri），因引發腦膜腦炎死亡。圖／取自美國疾病管制與預防中心

衛福部疾管署昨公布一名30多歲女子，感染「福氏內格里阿米巴原蟲」，因引發腦膜腦炎死亡，女子發病前曾兩度到親水設施遊憩，疑似吸入水中原蟲致病，民眾憂心是否戲水都有可能感染。衛福部雙和醫院成人感染科主治醫師李垣樟說，「福氏內格里阿米巴原蟲」於臨床上「真的、真的十分少見」，民眾不需過度擔心。

不過，提到原蟲或寄生蟲感染，令人印象深刻的是，約37年前，國內金蘭醬油企業第二代，全家生吃非洲大蝸牛養生，竟感染「廣東住血線蟲」，造成5人死亡。今年也傳出一名民眾在整理菜園時手捏蝸牛，隨後出現持續頭痛、意識不清，並引發腦膜炎，檢查為感染「廣東住血線蟲」。

李垣璋說，這件事情當時引發社會關注，呼籲不可生吃蝸牛，以防感染。依疾管署資料顯示，廣東住血線蟲為大鼠的寄生蟲時，感染的大鼠透過糞便排出未成熟的幼蟲（第一期幼蟲），蝸牛和蛞蝓吃了含有幼蟲的大鼠糞便而感染，幼蟲在蝸牛和蛞蝓體內發育，但不會變為成蟲（第三期幼蟲）。

「廣東住血線蟲」致病原因，為生食或食入未煮熟且感染這種寄生蟲的蝸牛、蛞蝓、蝦、蟹、蛙類，或食入受到線蟲第三期幼蟲汙染的水或生菜，如沾染受感染螺類的黏液，可能含有幼蟲。一旦侵入人體，潛伏期約1至3周，並依食入三期幼蟲的量而異動，致死率約5%。

疾管署指出，廣東住血線蟲感染症不會人傳人，人類通常是在偶然的情況下感染，如僅食入少量寄生蟲，患者可能沒有症狀或症狀輕微而自行痊癒，如食如寄生蟲數量較多，將可危及生命。此蟲會侵入腦部、脊髓或神經根會造成各種神經學症狀，患者多半出現腦膜炎，以急性劇烈的頭痛最常見，其他症狀如發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛、僵硬，亦可侵犯眼球，可造成視力受損。

10大預防方法：

1. 不要生吃蝸牛、福壽螺或其他野生動物如青蛙。

2. 處理蝸牛等特殊食材應戴手套並洗淨雙手 (砧板亦需清洗)。

3. 烹調軟體及甲殼類動物（如蝸牛、蛞蝓、淡水明蝦及蟹）時，應煮沸3-5分鐘以上再食用。

4. 使用自來水清洗蔬菜且清洗過程不添加鹽或醋，應儘量不生食蔬菜。

5. 於流行地區避免生食蔬菜或肉類。

6. 肉類冰凍於-15℃ 24小時以上可以殺死幼蟲。

7. 教育小孩勿接觸蝸牛、螺類及蛞蝓等，因其可能感染幼蟲。

8. 避免飼養蝸牛、青蛙、鼠類、蜥蜴等動物當作寵物。

9. 戶外飲水要煮沸 2-3分鐘。

10.控制鼠類。

廣東 寄生蟲 患者

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