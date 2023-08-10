國家級警報響！ 台南市、高雄市大雷雨 慎防災情
中央氣象局發布台南市、高雄市大雷雨即時訊息，並發布災防告警訊息（PWS），持續時間至中午12時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域，台南市仁德區、南區、安南區、安平區、中西區，高雄市湖內區、茄萣區。
西南風影響，易有短延時強降雨，今天台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，嘉義、屏東地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。
氣象局預報課長林秉煜說，今天上午整體累積雨量，台南以南雨勢比較明顯；其他地區天氣相當不錯。但中午過後，中部地區、北部地區、東半部山區注意午後雷陣雨，尤其大台北地區會有午後大雷雨發生情況。晚上之後其他地區緩和下來，但台南以南持續受到西南風影響，降雨仍明顯。
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