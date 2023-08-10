抵台！三鶯線首列車卸貨台北港 凌晨送三峽機廠
新北捷運三鶯線，截至7月底總計畫進度已達70.61%，首列車今天上午停靠台北港，正式抵台。列車分兩節車廂運送，單節車廂尺寸長17.7m、寬2.6m、高3.8m，每列車可載330人，預計明年列車也將至正線軌道進行動態測試與耐久性測試。
新北市捷運局表示，三鶯線列車在8月6日由日本日立製造所笠戶工廠啟運，海運行經韓國後，再經由東海航行至台北港，8月9日夜間抵達台灣，今天靠港卸船。
捷運局說明，捷運三鶯線是中運量捷運系統，路線串聯土城、三峽及鶯歌，全線配置29輛列車，首列車分兩節車廂進行運送，單節車廂尺寸長17.7m、寬2.6m、高3.8m，重量約30噸，今台北港卸船後，以拖板車運送到三鶯線三峽機廠，為降低運送過程對交通影響，會在凌晨進行陸運作業，運輸車程約3個小時。
捷運局表示，運抵機廠後將接續吊放列車，透過2輛80噸吊車將2節車廂吊放至卸車軌道上，後續安排聯掛車廂，並安裝列車集電靴、車身貼膜、車內貼紙及滅火器和吊環等工作。
三鶯線列車外觀以三峽、鶯歌山林河川並存的特有地景為創作靈感，車輛側身描繪淡藍色長波浪線條，展現大自然的躍動能量和清新雄渾流線感，列車全長約35公尺，並以2節車廂為1編組。
捷運局指出，列車外型採用車頭傾斜20度流線造型，並加大車窗面積讓乘客有較開闊視野，每列車可載330人，車廂內部為提供人性化及寬敞舒適的乘車空間，全車設置50個座位，並設有輪椅區及博愛座供行動不便乘客使用。
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