快訊

中職／台鋼宣布林子偉換王柏融加上樂天王溢正等3人 還可能是多隊交易！

曾揚言要槍殺拜登！美猶他州男子在住家遭FBI擊斃

家人常生病禍首竟是冰箱？譚敦慈授「10招冰箱整理術」擺脫髒臭4源頭

抵台！三鶯線首列車卸貨台北港 凌晨送三峽機廠

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
首列車今天上午停靠台北港，列車分兩節車廂運送，單節車廂尺寸長17.7m、寬2.6m、高3.8m。圖／新北市捷運局提供
首列車今天上午停靠台北港，列車分兩節車廂運送，單節車廂尺寸長17.7m、寬2.6m、高3.8m。圖／新北市捷運局提供

新北捷運三鶯線，截至7月底總計畫進度已達70.61%，首列車今天上午停靠台北港，正式抵台。列車分兩節車廂運送，單節車廂尺寸長17.7m、寬2.6m、高3.8m，每列車可載330人，預計明年列車也將至正線軌道進行動態測試與耐久性測試。

新北市捷運局表示，三鶯線列車在8月6日由日本日立製造所笠戶工廠啟運，海運行經韓國後，再經由東海航行至台北港，8月9日夜間抵達台灣，今天靠港卸船。

捷運局說明，捷運三鶯線是中運量捷運系統，路線串聯土城、三峽及鶯歌，全線配置29輛列車，首列車分兩節車廂進行運送，單節車廂尺寸長17.7m、寬2.6m、高3.8m，重量約30噸，今台北港卸船後，以拖板車運送到三鶯線三峽機廠，為降低運送過程對交通影響，會在凌晨進行陸運作業，運輸車程約3個小時。

捷運局表示，運抵機廠後將接續吊放列車，透過2輛80噸吊車將2節車廂吊放至卸車軌道上，後續安排聯掛車廂，並安裝列車集電靴、車身貼膜、車內貼紙及滅火器和吊環等工作。

三鶯線列車外觀以三峽、鶯歌山林河川並存的特有地景為創作靈感，車輛側身描繪淡藍色長波浪線條，展現大自然的躍動能量和清新雄渾流線感，列車全長約35公尺，並以2節車廂為1編組。

捷運局指出，列車外型採用車頭傾斜20度流線造型，並加大車窗面積讓乘客有較開闊視野，每列車可載330人，車廂內部為提供人性化及寬敞舒適的乘車空間，全車設置50個座位，並設有輪椅區及博愛座供行動不便乘客使用。

三鶯線首列車今天上午停靠台北港，正式抵台。圖／新北捷運局提供
三鶯線首列車今天上午停靠台北港，正式抵台。圖／新北捷運局提供

車廂 捷運

延伸閱讀

直擊水源保護區垃圾再入侵 民怒：政府不值得信任

影／詐團欲囚人頭戶4打1反被KO 三峽警再逮主嫌一舉瓦解

三峽海洋公園缺遊具…挨批「1600萬花了個心酸？」 民代允爭取增設

影／漢光實兵台北港要港防衛 紅軍滲透港區遭藍軍重兵反制

相關新聞

獨／北部女染食腦蟲亡 室內親水館業者不解：其他人也天天泡水

北部一名30多歲女子感染國內俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，7月26日發病、8月1日後死亡，該個案發病前曾...

北市災防辦公室提醒 台北市午後暴雨將連炸兩天

北市府災防辦公室上午示警，依中央氣象局預報資料，今明兩日因大氣環境適合午後對流發展，評估台北市午後將有短延時強降雨發生的...

抵台！三鶯線首列車卸貨台北港 凌晨送三峽機廠

新北捷運三鶯線，截至7月底總計畫進度已達70.61%，首列車今天上午停靠台北港，正式抵台。列車分兩節車廂運送，單節車廂尺...

半個台灣有感！上午10時02分宜蘭外海規模4.9地震 最大震度2級

中央氣象局發布第58號顯著有感地震報告，在宜蘭縣政府東北東方20.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.9有感地震，地震深度91.8公里。

30多歲女子染食腦變形蟲死 醫曝「這隻蟲」更須注意

衛福部疾管署昨公布一名30多歲女子，感染「福氏內格里阿米巴原蟲」，因引發腦膜腦炎死亡，女子發病前曾兩度到親水設施遊憩，疑...

北市出現首例登革熱病例 蔣萬安視察環境噴消

台北市日前出現首例本土登革熱病例，大同區十多歲男性確診，相關單位緊急環境噴消。台北市長蔣萬安上午也到大同區視察登革熱環境...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦