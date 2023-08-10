獨／北部女染食腦蟲亡 室內親水館業者不解：其他人也天天泡水

北部一名30多歲女子感染國內俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，7月26日發病、8月1日後死亡，該個案發病前曾至一間室內親水遊樂館，現已預防性停業。業者表示，昨晚已開始清消，今明兩日會暫停營業。業者也感到很冤望，因為其他教練、學員每天都來，且每天投氯不了解為何發生這種情況。

新北衛生局指出，昨接獲通報，要求一間室內親水設施業者預防性停業、清消。記者致電業者，業者表示，今天已找專業消毒公司清消，這兩日會暫停營業。不過業者也說，設施每天都有投氯，氯含量約在1.5ppm左右，且其他教練、學員每天都來「天天泡水」，身體也沒有出現問題，對個案發生此事感到不解。

業者認為，此事與他們並未直接相關，衛生局昨晚也只說是「預防性的停業」，並非認定他們的設施有問題，並無奈表示，因疫情影響，已經賠了1800多萬，直到這次暑假生意才有所好轉，若公布店名形同壓倒駱駝最後一根稻草。

該親水設施的股東也說，衛生局說他們僅是足跡之一，需要做預防性消毒，已從昨晚便開始清消，且據他了解，衛生單位採樣結果是符合標準。