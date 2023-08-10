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食腦變形蟲致死 台大醫：無適當治療方法、死亡率99%

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎（右）接受「新聞放鞭炮」廣播節目主持人周玉蔻專訪。圖／取自新聞放鞭炮YouTube影片
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎（右）接受「新聞放鞭炮」廣播節目主持人周玉蔻專訪。圖／取自新聞放鞭炮YouTube影片

疾管署昨公布北部30多歲女性罕見感染「福氏內格里阿米巴原蟲」（食腦變形蟲）導致腦膜腦炎的個案。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，若是戲水設施沒有加氯消毒等，從鼻子吸入該單細胞寄生蟲，可能會引起腦膜腦炎，死亡率高達99%。

李秉穎今接受「新聞放鞭炮」廣播節目主持人周玉蔻專訪，他表示，戲水水域可能會有內格里阿米巴這種單細胞阿米巴原蟲，若是從鼻子吸入引起腦膜腦炎，目前沒有適當的治療方法，死亡率相當高、高達99%。盡量不要去沒有消毒的水域玩，而海水較不會出現這種狀況。

福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水（如湖泊及河川）、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。

疾管署發言人曾淑慧也說，人類若將病原體吸入鼻腔，福氏內格里阿米巴原蟲會沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播，人類病例罕見。潛伏期約1至7天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀。

淡水 寄生蟲 死亡率

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