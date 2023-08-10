苗栗以南降雨時間長 賈新興：下周四轉午後山區零星西北雨

南部今天凌晨大雨，氣象局接連發布大雨特報和大雷雨即時訊息。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，苗栗以南降雨時間長，下周四轉午後山區零星西北雨。

氣象局說，今、明兩天西南風影響，水氣增加，西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區易有局部大雨發生，尤其今天有局部豪雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

賈新興說，明天至周六偏西南風且水氣增多，苗栗以南沿海於深夜至隔天中午前有局部短暫雨，其他地區午後有局部短暫陣雨。

賈新興表示，周日午後各地有零星短暫陣雨，下周一至周三深夜至隔日中午前，西半部有短暫雨， 午後各地有局部短暫陣雨。下周四至下周六午後山區有零星短暫雷陣雨。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。